Concilió consigo misma y conquistó toda una Montaña

Todos tratamos de tener distintas conquistas, metas económicas, metas emocionales, metas laborales o físicas, pero a veces olvidamos lo importante que es conquistarse a sí mismo. Eso, contó a Excélsior, es lo que logró la cantante Denise Gutiérrez: conciliar consigo misma, se quitó una mochila pesada y conquistó una Montaña (como se titula su último disco con Hello Seahorse!), la más importante de su vida.

“Antes me conflictuaba por cosas que ahora no y en ese sentido hay una fortaleza positiva, es una fuerza que viene desde lo emocional, pero también desde lo físico, me interesa que la gente vea a una mujer fuerte físicamente, y también que cuando me escuchen sientan una voz fuerte, no lo digo sólo por el mes de marzo, de la mujer, sino es algo que he construido desde hace mucho, me interesa que la gente pueda identificarse con una etapa; hoy ya hay cosas que no te mueven, pero obviamente me conmueve la vida, pero hoy tengo otras prioridades”, comparte Denise.

En Montaña precisamente es donde mostró esa evolución personal, cantando temas donde habla sobre soltar vínculos que también pueden traducirse en soltar emociones simbólicamente, o una donde habla definitivamente de dejar de sufrir, titulado Drama.

“Me di cuenta de que existe esta idea de que como eres artista, eres dramática, la verdad vivo todo a flor de piel, vivo todo con mucha apertura, pero hoy trato de hacerlo con madurez emocional, te quitas dramas, ves las cosas de un ángulo más frío, por ejemplo, el vínculo del artista con el público, con su obra, con mi pareja o con la vida, cuando era más inmadura todo era dramático, explosivo, hoy empiezo a entender que si bien puedes tener drama, ya no es el fin del mundo, te subes al escenario y dejas lo demás atrás, sólo te enfocas en el momento”, explica.

Esa madurez, siente, le permitió explorar también, además de las temáticas, nuevos sonidos y sentirse segura de esa decisión, aunque muchos fans, y puristas, los sigan catalogado como una banda exclusivamente de rock, pero la experimentación de Fernando Burgos, en el teclado, y Gabriel de León, en la batería, abrió el panorama para dar sonido a las emociones que quería expresar Denise.

“Tiene que ver con una necesidad de seguir jugando, cuando te empieza el mundo a etiquetar, haces rock y sólo haces rock, es como cortarte un brazo, pero ¿por qué no voy a hacer otras cosas?, hemos tratado de mirar otros géneros y traerlos a casa e interpretarlos a nuestra manera, tratamos de no encasillarnos y somos así más libres, hay decisiones estéticas, de pronto estamos en el estudio y tenemos todo a nuestra disposición: guitarras, piano, y pensamos qué instrumentos vas a escoger, y ellos, que están muy clavados con instrumentos eléctricos, los sintes, música electrónica, música experimental; es jugar”, detalla Denise.

Aunque siente que también están beneficiados hoy en día por la apertura que tienen las audiencias, hoy ya no se decantan por escuchar un solo género, y se permiten explorar cualquier cosa, analiza la vocalista.

“La gente está mucho más abierta, las playlist eso hicieron, agruparon un montón de canciones y es un molde, para pasar la tarde, para el cafecito, para la fiesta, y ahí se perdió el género, ahora es un estado de ánimo, un concepto, está bien, porque en general a la gente le gusta todo tipo de música, yo escucho muchos géneros, ahora que estamos en una etapa electrónica, mucha gente llega a nosotros también por la nostalgia de Massive Attack, Portishead, estamos conectando con gente de más arriba, nuestro público es súper abierto, saben que siempre vamos a estar cambiando”, comparte.

Este domingo, en el Vive Latino, es precisamente donde todos estos elementos podrán combinarse, por una parte, la nueva propuesta y etapa personal de Hello Seahorse! con Denise como líder y voz, y por otro, el público del Vive Latino, ávido siempre de descubrir nuevas propuestas y pasarla bien.