Ejae tiene un futuro Golden

EJAE cumplirá el sueño junto con Rei Ami y Audrey Nuna de cantar Golden en la ceremonia del Oscar.

Y todo pinta que será memorable, pues el recorrido de K-Pop Demon Hunters en la temporada de premios tiene como favorita a la película para llevarse la categoría animada a y a las tres cantantes la postulación por Mejor canción original.

Además, ayer Netflix dio a conocer que Maggie Kang regresará como directora de la secuela, que ya está en desarrollo y podría estrenar hasta 2029, según medios como Variety.

Kim Eun-jae nació en Seúl, en 1991. Desde chiquita amó el universo de las idols y se empeñó en convertirse en una, así que a los 11 años entró a los estrictos programas de preparación de la agencia SM Entertainment, creadora de Super Junior, y estuvo involucrada durante una década. Es decir, llegó a los 21 como cantante, bailarina, performer y compositora, y aun así la batearon por creer que su tren ya había pasado. Creyeron que ya estaba muy mayorcita para tener futuro en el universo K-pop. La descartaron.

EJAE tomó otro camino. Se fue a Estados Unidos a estudiar la Universidad de Tisch en Nueva York, para dedicarse exclusivamente a la composición. Por supuesto, después de ver su sueños triturados creció con el síndrome del impostor. Se refugió en el universo SoundCloud, donde las promesas musicales esperan un golpe de suerte.

Conoció a Andrew Choi, quien, curiosamente, da voz a Jinu de los Saja Boys en el filme dirigido por Maggie Kang, ambos encontraron una buena mancuerna y se dedicaron a la producción. Para esto, ella se encontró con una oportunidad de regresar a SM Entertainment como escritora, “porque sentí que podía escribir sobre mis problemas personales y convertirlos en canciones”, le dijo al medio neoyorquino Pix11.

Su primer golpazo fue Psycho, el mayor éxito de las Red Velvet, que tiene más de 527 millones de reproducciones en Spotify y que en Apple Music ocupa el segundo sitio de popularidad. Nada mal. Después les hizo Birthday y SM empezó a valorarla. Probó suerte con Drama para aespa y también pegó.

EJAE llegó a K-Pop Demon Hunters tras un proceso de casting, Maggie Kang y el entonces equipo ejecutivo de Sony quedaron contentos con lo visto por parte de la cantante, así que la aliaron con Dani Rojas para comenzar a escribir las canciones. Una vez que las escuchó, Maggie estaba segura de haber encontrado a su Rumi y la contrató también para ponerle voz al personaje.

EJAE le dijo a Jimmy Kimmel que la melodía y composición nació de camino al dentista. De hecho, esa noche que fue al Late Nite Show, ella, Audrey Nuna (Mira) y Rei Ami (Zoey) interpretaron por primera vez Golden en vivo.

Unos días después, compartió lo complicada que fue su noche de debut.

“Pido perdón a todos por bajar el tono cuando cantaba Golden en el show de Jimmy Kimmel, pero tenía bronquitis. Quizá haya decepcionado a mucha gente que sigue mi trabajo y quizá pensaron que mis vocales fueron producto de edición en el estudio. Pero eso no es cierto. Decidí salir incluso cuando el doctor me recomendó no hacerlo, pero no podía perder la oportunidad que esperé durante tantos años, así que bajé el tono y apreté con mi mano el abdomen”, dijo en una carta que compartió.

A la revista Rolling Stone también le contó que cuando escribió Golden “estaba pasando por un momento muy difícil. De hecho, lloré cuando grababa el demo, porque la letra resonaba mucho conmigo, porque cuando todos pasamos por momentos complicados necesitamos sentir esperanza”, dijo.

La letra de Golden básicamente se ha podido interpretar como las cuentas pendientes que tenía con la EJAE que vio sus sueños destrozados al ser rechazada como idol, pero que ahora está en su momento de brillar.

“Ha sido realmente increíble y un poco loco ver mi nombre. Honestamente, ha sido muy emocionante, pero al mismo tiempo algo aterrador. Estoy muy acostumbrada a estar detrás de escena y lo disfruto, por lo que esto también me ha provocado ansiedad. Estoy muy abrumada”, agregó a Pix11.

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami también serán nombradas Mujeres del Año por Billboard el próximo 29 de abril.