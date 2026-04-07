Filtran cómo será la despedida de soltero de Travis Kelce

A medida que se acerca la esperada boda entre Taylor Swift y Travis Kelce, comienzan a revelarse nuevos detalles sobre los festejos previos al gran día. Y si bien todo apunta a que la ceremonia será elegante e íntima, la despedida de soltero del jugador promete seguir una línea completamente distinta: relajada, exclusiva y rodeada de sus personas más cercanas.

¿Cómo será la despedida de soltero de Travis Kelce?

De acuerdo con información filtrada por fuentes cercanas, Kelce estaría organizando un viaje a Bahamas a finales de mayo, donde pasará varios días desconectado del ojo público. Lejos de los excesos que suelen asociarse con este tipo de celebraciones, el plan del deportista se centra en el descanso, la convivencia y actividades que realmente disfruta.

Travis Kelce celebrará su despedida de soltero con un viaje exclusivo a las Bahamas. IG killatrav

El itinerario, según trascendió, gira principalmente en torno al golf, uno de los hobbies favoritos del ala cerrada de los Kansas City Chiefs. Durante el día, Kelce y su grupo de amigos recorrerán exclusivos campos de la zona, mientras que por las noches se reunirán en cenas privadas dentro de una lujosa villa que planean alquilar para la ocasión.

Será algo relajado, solo unos chicos pasándola bien”, reveló una fuente.

El plan se aleja de las fiestas excesivas y apuesta por una experiencia relajada y privada. IG killatrav

Quien dejó claro que el objetivo no es organizar una fiesta desbordada, sino crear recuerdos significativos antes de dar el siguiente paso en su vida personal.

¿Quiénes asistirán a la despedida de soltero de Travis Kelce?

Entre los invitados confirmados destaca su círculo más cercano, comenzando por su hermano, Jason Kelce, con quien mantiene una relación muy cercana. También se espera la presencia de grandes figuras de la NFL como Patrick Mahomes, su compañero en los Chiefs, así como George Kittle y Robert Tonyan Jr., todos parte de su círculo de confianza dentro del deporte.

El golf será la actividad principal durante la escapada. IG killatrav

Este viaje no es casualidad. Tanto Kelce como Taylor ya conocen bien el destino, pues en marzo de 2024 disfrutaron juntos de una escapada romántica en Harbour Island, donde se hospedaron en una exclusiva propiedad frente al mar. En aquel entonces, el jugador no dudó en expresar su fascinación por el lugar, describiéndolo como un espacio donde “lo encuentras todo”.

¿Cómo será la despedida de soltero de Taylor Swift?

Mientras Travis se prepara para su despedida, Taylor también estaría organizando sus propias celebraciones previas a la boda. Fuentes aseguran que la cantante planea varias escapadas con sus amigas más cercanas, entre ellas Selena Gomez y Gigi Hadid, con destinos que incluirían ciudades como Nueva York, Nashville y posiblemente también las Bahamas.

Taylor también organiza celebraciones con sus amigas en distintos destinos exclusivos. IG: Selena Gomez

Sin embargo, coordinar estos encuentros no ha sido tarea sencilla. La propia Swift ha reconocido en entrevistas recientes que su grupo de amigas tiene agendas muy complicadas y vive en diferentes partes del mundo, lo que hace que reunirlas requiera una logística casi tan compleja como la de un tour internacional.

¿Cómo será la boda de Taylor y Travis?

En paralelo, la pareja continúa afinando los detalles de su boda, que según diversas fuentes podría celebrarse en verano de 2026. Aunque aún no hay confirmación oficial, se habla de una ceremonia íntima con alrededor de 150 invitados, posiblemente dividida entre la mansión de Swift en Rhode Island y un resort de lujo cercano.

Ambos viven los preparativos de su boda con calma, priorizando experiencias significativas antes del gran día. IG taylorswift y killatrav

A pesar de la magnitud mediática del evento, tanto Taylor como Travis han optado por llevar el proceso con calma y sin presiones. De hecho, el propio Kelce ha señalado que su relación con la cantante ha sido una fuente de inspiración en su vida profesional, motivándolo a seguir dando lo mejor de sí dentro del campo.

Así, la despedida de soltero de Travis Kelce no solo será un viaje entre amigos, sino también un momento de pausa, reflexión y celebración antes de iniciar una nueva etapa junto a Taylor Swift.