Frentes Políticos / 10 de junio de 2026

1. Resultados. Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, eligió hablar con cifras en una relación bilateral donde abundan las consignas. Tras su conversación con Marco Rubio, secretario de Estado de EU, colocó sobre la mesa una reducción de 76% en las incautaciones de fentanilo y defendió que la cooperación en seguridad y migración produce efectos inmediatos y medibles. Mientras otros prefieren el gesto para la fotografía, el canciller Velasco apostó por indicadores verificables y por mantener abiertos los canales con Washington. Una visita de evaluación pondrá a prueba esos avances. Por ahora, México lleva la iniciativa.

2. Apuesta industrial. El proyecto Olinia entra a la fase donde las ideas deben encontrarse con las líneas de ensamblaje. Roberto Capuano, al frente del proyecto, reconoce el tamaño del desafío: producir un vehículo eléctrico nacional en poco más de un año exige infraestructura, experiencia y velocidad de ejecución. Por eso busca acuerdos con armadoras ya instaladas en México que puedan aportar capacidad productiva mientras el proyecto toma forma propia. El plan contempla iniciar con 10 mil unidades en 2027 y escalar a 50 mil hacia el final del sexenio. El reto para Capuano no es menor, pero después de meses la pregunta es, ¿va o no va Olinia?

3. Validez. En la SCJN, bajo el liderazgo de Hugo Aguilar, apareció una palabra de vital importancia: legitimidad. La ministra Yasmín Esquivel aprovechó la presentación de Diálogos por la Justicia Abierta para colocar una distinción que atraviesa la reforma judicial, pues, dijo, una cosa es llegar por voto y otra sostenerse por desempeño. La Corte busca acercarse a la ciudadanía mediante transparencia, participación y colaboración, y el mensaje genera confianza, pues Esquivel sostiene que el reconocimiento en el ejercicio del cargo se adquiere con estudio y compromiso social. Traducido: no basta ganar, hay que saber juzgar.

4. Plantados. Unos 6 mil maestros de la CNTE determinaron que el calendario del Mundial no marcará el ritmo de su protesta. Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la CDMX, dejó abierta la ruta hacia el Azteca y convirtió el cerco de seguridad en argumento político para mantener la movilización. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, enfrenta una presión que no se desactiva con cifras sobre salarios ni con balances de gestión. Yenny Pérez, de la Sección 22 de Oaxaca, rechazó la versión oficial y regresó la discusión al punto de origen: la Ley del ISSSTE de 2007. El balón está listo para rodar; el conflicto sigue.

5. Dudas. El coordinador de senadores de Morena, Ignacio Mier, salió a enfriar un incendio que crece con cada filtración. Al rechazar que se lleve al “paredón político” a legisladores señalados por presuntos vínculos criminales, el morenista colocó una barrera entre la sospecha y la sanción. En medio de la tormenta, Adán Augusto López, senador de Morena, aparece como referencia obligada de una conversación que, según Mier, no pasa del terreno especulativo. La defensa protege la cohesión interna, pero eleva el costo de la duda. En política, el expediente tarda en construirse; la percepción no. Por cierto, Inzunza y Rocha Moya, ¿dónde están?