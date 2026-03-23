Travis Kelce renueva con Kansas City: El "truco" detrás de su millonario contrato

La incertidumbre ha terminado en el Arrowhead Stadium. Travis Kelce, el ala cerrada histórico y pieza angular de la dinastía de los Kansas City Chiefs, ha firmado una extensión de contrato que asegura su presencia para la temporada 2026 de la NFL. A pesar de los fuertes rumores que sugerían su retiro tras 13 campañas al más alto nivel, el jugador de 36 años ha decidido "correrlo una vez más" junto a Patrick Mahomes.

El anuncio, confirmado por NFL Network, habla de un contrato millonario, tal vez el último del jugador quien no solo está destacando en los emparrillados, sino también por su relación y próxima boda con Taylor Swift.

¿Por cuánto es el acuerdo de Travis Kelce?

El contrato se ha reportado inicialmente como una extensión de tres años por un valor de 54.7 millones de dólares, lo que arroja un promedio anual de 18.2 millones. No obstante, para efectos prácticos y de tope salarial, el acuerdo está diseñado de la siguiente manera:

Año 1 (2026): Kelce percibirá 12 millones de dólares fijos, con la posibilidad de sumar 3 millones más en incentivos por desempeño.

Kelce percibirá El candado de 2027: El contrato incluye una cláusula donde 40 millones de dólares se vuelven garantizados si el jugador permanece en el equipo hasta junio de 2027. Expertos señalan que es casi seguro que los Chiefs no permitan que este pago se active, funcionando más bien como una herramienta para diferir el impacto salarial (cap hit).

El factor Mahomes y el futuro de una leyenda

La temporada 2025 de Kelce fue un reflejo de su resiliencia. A pesar de la lesión de rodilla de Patrick Mahomes, que lo dejó fuera los últimos cuatro juegos, Kelce logró acumular 851 yardas y cinco anotaciones.

Su conexión con el QB es innegable: la mayoría de su producción ocurrió con Mahomes en el campo, demostrando que mientras la dupla esté sana, Kansas City es contendiente al Super Bowl, una situación que esperan recuperar para el 2026 luego de haber quedado eliminados en la postemporada anterior.

Con tres anillos de campeón y un lugar asegurado en el Salón de la Fama, Kelce ya no tiene nada que demostrar. Este nuevo contrato le permite liderar la ofensiva en 2026 y, al finalizar la campaña, decidir bajo sus propios términos —y con una nueva negociación de por medio— si desea continuar en el campo de juego o retirarse a una vida con Taylor Swift y donde su podcast, el cual le ha dado una nueva faceta, sean su principal centro de atención.