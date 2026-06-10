Cómo Lena Burke abrazó el exilio, su identidad y la resiliencia en su nuevo tema

Durante tres décadas, Lena Burke evitó escribir una canción sobre la experiencia de dejar Cuba. No porque hubiera olvidado lo que significó emigrar, sino porque estaba ocupada construyendo una nueva vida. Hoy, mientras presenta Veo, veo, la cantautora cubana mira hacia atrás para contar una historia personal que adquiere una resonancia distinta en medio de la incertidumbre que viven miles de migrantes en Estados Unidos.

La canción nació a partir de recuerdos de infancia: el café de su abuela, los juegos de niña y el Malecón habanero. Sin embargo, detrás de esos elementos aparece una reflexión más amplia sobre lo que significa abandonar un país y aprender a pertenecer a otro.

Sentía la necesidad de expresar cómo se vive con esa tristeza y a la vez ese agradecimiento por este otro país que me ha dado un hogar. Pero ese dolor no se va. Significa dejar tu tierra, dejar todo lo que conoces desde chica. Creo que mucha gente se puede identificar porque es la historia de quienes han tenido que emigrar y sembrar raíces en otro lugar buscando una vida mejor”.

Lena Burke Cortesía Satus Media

Burke llegó a Estados Unidos siendo adolescente. Ahí estudió, desarrolló su carrera y formó una vida. Con el paso de los años aprendió a convivir con una sensación que describe como permanente: la de pertenecer a dos lugares y, al mismo tiempo, a ninguno por completo.

“Esa melancolía nunca se va. No eres de allá, no eres de acá, te sientes en un limbo emocional. Por un lado está el dolor y la tristeza, pero por otro el agradecimiento por esta nueva vida que Dios me ha dado”.

Esa experiencia es la que hoy la lleva a observar con preocupación el panorama migratorio que atraviesa Estados Unidos. La cantante reconoce que le resulta imposible mantenerse ajena cuando escucha historias de familias separadas, personas desplazadas o comunidades que viven con incertidumbre.

“Me pongo en los zapatos de tanta gente, de tantas mujeres, de quienes han enviado a sus niños solos. Toda esta incertidumbre que se está viviendo como inmigrantes da mucha tristeza”.

Lena Burke Cortesía Satus Media

Lejos de responder desde la política, Burke recurre a la misma convicción que, asegura, la acompañó cuando tuvo que empezar de cero lejos de su país: la fe.

Lo único que nos salva siempre es la fe. La fe de que todo se va a resolver, de que Dios está ahí y no nos deja. A todos los que están viviendo una situación adversa les diría que se aferren a la esperanza. Hay que tener voz para cambiar las cosas y seguir adelante”.

En ese sentido, Veo, veo es la mirada de una migrante que encontró refugio en una nueva tierra y que ahora observa cómo otros enfrentan los mismos temores que alguna vez cargó en su propia maleta.

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