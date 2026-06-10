La películas que inspiran a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi (amarás la de Ferrán Torres)

El futbol ha sido una de las fuentes de inspiración para contar historias en la pantalla grande de resistencia, valentía, sacrificio y perseverancia.

Todas esas tramas alientan al espectador a la reflexión sobre cómo muchos de los futbolistas, a pesar de haber recibido tantos “no” —como en su momento le pasó al portugués Cristiano Ronaldo o al argentino Lionel Messi, dos de las grandes leyendas del balompié— continuaron con su sueño y nunca desistieron.

Entre los largometrajes basados en historias reales está la película de 2023 Gol gana, dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Michael Fassbender.

La cinta, basada en el documental homónimo, habla de los esfuerzos que hizo el entrenador Thomas Rongen para llevar al Equipo Nacional de Samoa Americana, que en su momento era catalogado como el equipo más débil del mundo, a la Copa Mundial de Futbol de 2014. Disponible en Disney+.

A esta historia se suma la del futbolista Roberto Baggio, quien a pesar de las lesiones, los problemas de salud y las pérdidas emocionales, se convirtió en una de las piezas clave de la selección Azzurra. Si bien no pudo ganar un mundial como él lo deseó, en la cinta Roberto Baggio: El divino, que abarca los 22 años de carrera del italiano, se muestra la resistencia, garra y carácter del futbolista. Disponible en Netflix.

Los orígenes y el ascenso a superestrella de Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé, son retratados en el filme de 2016 Pelé, el nacimiento de una leyenda, cinta que da fe del trabajo, disciplina y constancia del jugador brasileño que hasta hoy es el único futbolista en la historia que ha ganado la Copa del Mundo en tres ocasiones con la selección de Brasil.

Pelé y Sylvester Stallone en Escape a la victoria IMDb

El actor mexicano Kuno Becker fue el protagonista de la trilogía de ficción Gol, coproducción hecha entre Estados Unidos y el Reino Unido que cuenta la historia de Santiago Muñez, un inmigrante mexicano en la Unión Americana que supera todas las adversidades que se le presentan en el camino y se convierte en una estrella del futbol mundial que es fichado por las ligas europeas.

Una de las cintas que retratan el universo de la afición y los extremos que esta puede alcanzar se ve en Hooligans, producción de 2005 protagonizada por Elijah Wood y Charlie Hunnam. La historia sigue a Matt (Wood), un estudiante expulsado de Harvard que, al visitar a su hermana en Londres, es arrastrado al mundo de los hooligans.

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Todas estas historias, sumadas a otras más, muestran la relación que siempre ha existido entre el cine y el mundo del futbol, pero resulta interesante conocer qué tipo de producciones son las favoritas de algunos de futbolistas convocados.

Lionel Messi

Mexsport

País: Argentina

Película y/o serie favorita: Argentina, 1985 y Envidiosa.

¿Qué dijo? “Qué gran película Argentina, 1985, con Ricardo Darín y nominada al Oscar. ¡Vamos por el Oscar!”, expresó.

Cristiano Ronaldo

Reuters

País: Portugal

Película y/o serie favorita: El silencio de los inocentes.

¿Qué dijo? “Es una de mis películas favoritas, es ya vieja, tiene como 34 o 35 años. Tiene mucho drama y eso me gusta”, manifestó.

Lamine Yamal

Reuters

País: España

Película y/o serie favorita: Extraordinario y Breaking Bad.

¿Qué dijo? “Es un filme inspirador sobre la empatía”, apuntó.

Kylian Mbappé

AFP

País: Francia

Película y/o serie favorita: Vikingos.

¿Qué dijo? “Es mi serie favorita y la he visto completa entre tres o cuatro veces”, confesó.

Neymar Jr.

Reuters

País: Brasil

Película y/o serie favorita: En busca de la felicidad.

¿Qué dijo? “Es una gran historia y Will Smith es simplemente mi actor favorito”, aseguró.

Memo Ochoa

Mexsport

País: México

Película y/o serie favorita: Peaky Blinders.

¿Qué dijo? “Es una gran historia con una magnífica ambientación”, reconoció.

Jude Bellingham

Jude Bellingham

País: Reino Unido

Película y/o serie favorita: Pulp Fiction.

¿Qué dijo? “Uno de mis pasatiempos es ver películas. Me gusta ver películas antiguas como Pulp Fiction. Estoy tratando de ponerme al día con todo lo que me he perdido 20 años antes de nacer”, admitió.

Harry Kane

AFP

País: Reino Unido

Película y/o serie favorita: Dexter.

¿Qué dijo? “Me atrapó desde el principio”, declaró.

Bruno Borges Fernandes

REUTERS

País: Portugal

Película y/o serie favorita: El rey león (1994).

¿Qué dijo? “Es mi película favorita de todos los tiempos”, afirmó.

Ferrán Torres

Ferran Torres

País: España

Película y/o serie favorita: La saga de El señor de los anillos, en especial El retorno del rey.

¿Qué dijo? “Toda mi familia y yo somos fans de El señor de los anillos. De hecho, en mi pasado cumpleaños me regalaron una espada Narsil que pesa como no tienes idea”, platicó.

David Alaba

País: Austria

Película y/o serie favorita: Mente indomable.

¿Qué dijo? “Es mi película favorita y es gracias a mi padre que tengo el gusto por el cine; él me ayudó a comprender el profundo impacto que puede tener el cine”.