Carín León, Alfonso Herrera y los goles que los famosos han gritado en un Mundial 

En los pensamientos de Gianluigi Buffon, el mejor arquero de la historia del futbol italiano y del mundo, el testarazo que Jared Borgetti asestó al interior de su valla está presente.

Han pasado 24 años y no lo culpamos, la afición mexicana tampoco borra la bella parábola lanzada por Cuahtémoc Blanco con dirección a Jared Borgetti, cuyo movimiento poco ortodoxo con la cabeza dejó sembrados a Paolo Maldini y al exguardameta de la Juventus. Las redes se movieron y con ellas la ilusión de este país en Corea Japón 2002. México e Italia empataron a un gol en un cotejo histórico.

En México 86, Manuel Negrete reventó con la violencia de una tijera el arco de Bulgaria y esa obra de arte fue catalogada como la mejor anotación en la historia de los mundiales. En Rusia 2018, el muñeco diabólico, Hirving Lozano, literalmente mató con un contragolpe el poderío alemán y sorprendió al mundo al robarle los tres puntos al entonces campeón.

Y sólo estamos hablando del equipo mexicano, hay otros goles inolvidables como la Mano de Dios para los argentinos e ingleses, el Gol del Siglo de Maradona (ambos dibujados en el entonces Estadio Azteca) y la destrucción consumada desde los botines de Zinedine Zidane al Brasil de 1998.

Y así podemos mencionar muchos, así que Excélsior dejó que algunas figuras del entretenimiento y apasionados del balompié narraran esos momentos en los que un gol los ha hecho soñar, celebrar y sentirse orgullosos de sus colores, o esos partidos que en una justa los hicieron parte de todos aquellos que vemos la pelota como el centro del globo.

J Balvin

J Balvin Héctor López

Hemos tenido jugadores icónicos como el Pibe Valderrama, Asprilla, Córdoba y hasta James; y tengo muchos recuerdos de mi infancia del 5-0 que le metimos a Argentina (en Eliminatorias de 1993) y eso fue ya hace años, cuando era niño.”

Poncho Herrera

Karina Tejada

Hace poquito estaba hablando del gol que hizo Cuauhtémoc Blanco contra Bélgica y ese gol fue el 2 a 2, creo que fue el último partido de la eliminatoria y es de los mejores.”

Trueno

Agustín Gomez

No recuerdo si fue el segundo, pero el gol que le hace Di Maria a Francia en la Final de Qatar 2022 es increíble. Fue muy fachero. Yo crecí con la escuela de Messi, pero Maradona es histórico. Ambos son los mejores jugadores de mi país.”

Alberto Lati

Alberto Lati con sus libros. Foto de X: Alberto Lati

Posiblemente el gol que más he celebrado en mundiales es el de Rafa Márquez contra Argentina en 2006, pero también el de Chicharito contra Francia en 2010 y Chucky Lozano en 2018…. pero festejos dignos al nivel de ahora ser parte de la saga de los Minions, una explosividad de no creer lo que estás viviendo.”

Carín León

Carín León Cortesía 3Management

Siempre lo comento, aparte de que es un gran amigo mío, el master hoy en día, del gol que le hizo Borgetti a (Paolo) Maldini y a (Gianluigi) Buffon de Italia, una de las mejores selecciones del mundo.”

Los Tigres del Norte

AFP

Una vez que nos tocó el Mundial 2002 y tocamos en Torreón, y teníamos la tele arriba del escenario. Jugó México contra Ecuador y Borgetti metió gol, y pues tenemos la tele ahí arriba del escenario. Hernán, en vez de cantar, estaba comentando el partido.”

Emmanuel Horvilleur

Daniel Betanzos

La final con Francia (en 2022), creo que el penal de Gonzalo Montiel que nos hizo salir campeones después de muchos años es d elos que más he gritado. Fue un partido épico, una de las mejores finales de la historia de los mundiales, es uno de los goles que más festejamos.”

Alan Estrada

Alan Estrada compartió un souvenir de la expedición al Titanic

Me emocionó mucho estar jugando en contra de (Lionel) Messi y Argentina en Qatar 2022, porque fue como una guerra. Fue muy fuerte. También es cierto que cantar un gol en un Mundial es algo que nunca se te olvida (México anotó dos tantos contra Arabia Saudita).”

Emiliano Brancciari (No te va a Gustar)

La banda uruguaya se presentará el 29 de agosto, en el Pepsi Center, con su nuevo disco Florece en el caos. Fotos: Elizabeth Velázquez.

​Después un gol de la selección uruguaya en el Mundial 2010 en cuartos de final. Un gol de Sebastián Abreu, muy recordado, que va a ser muy recordado también porque fue una picada. A lo Panenka le dicen. Ese fue un gol también muy lindo.”

Lasso

Lasso Cortesía MalfiCo

El gol que Messi mete en el la final del 2022 para subir 3 a 2 el partido en creo que fue en prórroga de la final del mundial el año pasado también lo grité, así que no te puedo explicar.”

Rafael Navejas

Enjambre. Foto: Eduardo Jiménez .

El de Rafa Márquez contra Argentina que perdimos, pero fue un partidazo, fue un golazo. Rafa Márquez en el 2006. Además yo estaba ahí, en Stuttgart, de mochilazo en Alemania.”

Miguel Mateos

Miguel Mateos