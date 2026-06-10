La extorsión social de la CNTE

Estamos a un día del arranque del Mundial. El país entero está pendiente del chantaje de la CNTE: “si no hay solución, no rueda el balón”. La presidenta Sheinbaum ya dijo que no va a reprimir a los maestros disidentes. Según ella, las movilizaciones son una “provocación” de extremistas de izquierda y derecha, “que se juntan” para tratar de mostrar que en México hay “caos” y ebullición social.

“Eso no es verdad. Yo camino por todo el país sin problema. La gente apoya al gobierno”, aseguró en la mañanera.

Y, sin embargo, la mandataria informó que será hasta hoy cuando anuncie si asistirá al Fan Fest convocado en el Zócalo para ver el juego inaugural, como tenía planeado.

“Vamos a ver cómo se desarrolla lo que está ocurriendo con los maestros y algunos otros grupos. Tengo que estar atenta a eso”, justificó. En la conferencia, admitió que son legítimas las demandas del magisterio. Aseguró que se han atendido prácticamente todas, excepto las que son imposibles, como la derogación de la Ley del ISSSTE:

¿Cómo va a evitar que los maestros disidentes y otros movimientos impidan que ruede el balón sin recurrir al uso legal de la fuerza que le otorgan las leyes?, se preguntan los ciudadanos. Sheinbaum responde: “Hay mecanismos que la policía de la Ciudad de México ha usado desde hace mucho tiempo, que contienen, ayudan, evitan”. Con eso y con más diálogo.

* Más allá de si son legítimas o no, las demandas prioritarias de la Coordinadora son imposibles de cumplir.

Quieren 100% de aumento salarial y la derogación de la Ley del ISSSTE que, según cálculos oficiales, tendría un costo equivalente a 20 puntos del PIB.

Una y otra vez se les ha dicho a los inconformes que no es falta de voluntad, sino de presupuesto.

* Un evento internacional como el Mundial genera empleo temporal, turismo, divisas y orgullo colectivo. Bloquear calles, vandalizar edificios públicos, amenazar con boicotearlo es extorsión social.

Las movilizaciones de la CNTE han perjudicado gravemente a comerciantes y empleados en el Centro Histórico. Las cortinas están cerradas, el turismo se vino abajo. La actividad económica está paralizada en la zona. Las pérdidas económicas acumuladas en establecimientos del Centro Histórico suman ya 405 millones de pesos, según la Canaco CDMX.

Y lo que nos faltaba: el gobierno de EU advirtió ayer sobre los riesgos de viajar a México por el Mundial. A sus ciudadanos les recomendó no viajar solos de noche, utilizar taxis autorizados y abstenerse de conducir en los estados fronterizos del lado mexicano. “La delincuencia en México es común y puede ser violenta”, dice en su alerta de viaje.

* Ayer corrió la versión de que al senador morenista Adán Augusto López Hernández le habían retirado la visa.

Del tema se le preguntó a Ignacio Mier, coordinador de los senadores guindas, en rueda de prensa que ofreció minutos después de reunirse con el legislador tabasqueño.

Respondió: “El retiro de visas forma parte de trascendidos que apuntan más a una narrativa política que a una narrativa judicial”.

Una y otra vez ubicó la versión en el terreno de la especulación. “Veo columnistas, hay un listado enorme, un rosario de presunción, pero no hay pruebas”, dijo.

Precisó: “Si hay pruebas de que alguien está involucrado en una actividad ilícita, trátese de quien se trate, pues que se aplique la ley. Pero si no hay pruebas, tampoco vamos a llevar a ninguno de los senadores a un paredón político”, puntualizó.

Más adelante, le dio un rozón al expresidente panista Vicente Fox por felicitar al PRI por su triunfo en Coahuila.

“Don Vicente Fox felicitó al PRI, pero no le dio el pésame a su partido. Perdió el registro (a nivel estatal), cuando hace tres elecciones competía por espacios importantes con el PRI”, dijo el morenista.

* Platicamos ayer con Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, organización ciudadana que aspira a convertirse en partido político.

Nos contó que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ratifica el criterio del INE que favorece el registro de Somos México, irán a Palenque a manifestarse frente a la finca La Chingada, donde vive López Obrador.

“No creo que sea la Presidenta la que dio la instrucción para que no haya nuevos partidos”, dijo.

Somos México presentó ayer una denuncia penal ante la FGR y juicio electoral en el Tribunal Electoral contra integrantes de Morena por la obtención y uso ilegal de su padrón. Entre los denunciados está el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna y cinco personas más que se hicieron del padrón de Somos México y otras tres organizaciones que aspiran al registro, con la complicidad de personal del INE, que filtró los padrones.

“Es un delito”, nos dijo Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos México ante el INE.