¿A qué hora empieza la gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 y dónde verla?

La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 comienza a tomar forma con uno de los momentos más esperados por los seguidores del reality: la gala de nominación, en la que los habitantes deberán revelar a quiénes quieren poner en riesgo de abandonar la competencia.

La primera gala de nominación de la cuarta temporada se realizará este miércoles 29 de julio de 2026 y comenzará a las 10:00 de la noche, tiempo del centro de México. La transmisión podrá seguirse por televisión abierta a través de Canal 5.

Durante el programa, los participantes entrarán al confesionario para repartir sus puntos entre los compañeros que quieren colocar en la placa de nominados. Al concluir las votaciones, se realizará el conteo y se revelarán los nombres de quienes quedarán en riesgo de convertirse en el primer eliminado de la temporada.

¿Dónde ver la gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026?

La gala podrá verse en las siguientes señales:

Canal 5: desde las 10:00 de la noche.

desde las 10:00 de la noche. Sitio oficial de La Casa de los Famosos México: en la sección de transmisión en vivo.

en la sección de transmisión en vivo. ViX: con la señal del programa y acceso a la transmisión continua desde el interior de la casa.

La filtración también menciona una eliminación doble y una salida voluntaria en La Casa de Los Famosos 2026 IG lacasafamososmx

El sitio oficial del reality informó que la señal en vivo de las galas estará disponible durante las primeras dos semanas de la temporada sin que los usuarios necesiten contar con una suscripción a ViX Premium.

Para los suscriptores de ViX Premium, la cobertura puede comenzar desde las 9:30 de la noche con la pregala, un espacio dedicado a presentar los momentos más importantes del día, las posibles estrategias de los participantes y el ambiente previo a las votaciones.

¿Cómo funcionan las nominaciones?

Todos los miércoles, los habitantes deberán ingresar individualmente al confesionario para asignar puntos a sus compañeros. Los participantes que acumulen la mayor cantidad de votos formarán la placa de nominados de la semana.

Después de que se anuncie el resultado, se abrirán las votaciones para que el público apoye a su habitante favorito y lo ayude a permanecer dentro de la casa. Los horarios y periodos disponibles para votar serán anunciados durante las transmisiones y en las plataformas oficiales del programa.

Dinámicas en la semana de La Casa de los Famosos IG

Esta primera nominación llega después de una dinámica realizada durante el estreno, en la que Arantza Ruiz nominó directamente a Aldo Rendón tras contestar una llamada. Sin embargo, esa decisión no sustituyó el proceso habitual de nominación, por lo que Aldo iniciará la gala en riesgo y posteriormente se conocerá qué otros participantes se sumarán a la placa.

¿A qué hora ver La Casa de los Famosos México hoy?

La programación para este miércoles 29 de julio queda de la siguiente manera:

Pregala en ViX Premium: 9:30 de la noche.

9:30 de la noche. Gala de nominación por Canal 5: 10:00 de la noche.

10:00 de la noche. Transmisión digital: ViX y el sitio oficial del reality.

Además de las galas semanales, los seguidores pueden observar lo que sucede con los habitantes mediante la señal 24/7 de ViX, donde se transmiten las conversaciones, alianzas, discusiones y estrategias que se desarrollan antes y después de cada nominación.

La gala de este miércoles será clave para conocer las primeras alianzas de la temporada, pues los votos permitirán identificar qué participantes comenzaron a generar tensiones durante los primeros días y quiénes podrían convertirse en los primeros objetivos dentro de la competencia.

bgpa