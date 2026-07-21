¿Bellakath rechazó a La Casa de los Famosos México 2026? Mensaje causa polémica

El nombre de Bellakath resonó últimamente por las especulaciones de su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026, pero un polémico mensaje en sus redes sociales terminó con la ilusión de sus seguidores.

La reguetonera mexicana no ha sido confirmada como parte de la lista de los participantes para ingresar al reality.

Mientras pasaba el tiempo y salía uno a uno de los confirmados, el nombre de Bellakath desaparecía de la lista. Sin embargo, no todo está dicho, pues al confirmar a los participantes 14 y 15, Memo Schutz y Yanet García, la producción dijo que podía haber sorpresas.

¿Bellakath rechazó a La Casa de los Famosos México 2026?

Bellakath quedó fuera de La Casa de los Famosos México 2026. Especial

Antes de la revelación de Yanet y Memo, que entrarán a La Casa de los Famosos, un mensaje de Bellakath en sus redes sociales causó polémica.

Sin mayor contexto, la famosa reguetonera hizo una publicación que terminó por decepcionar a la mayoría de sus seguidores.

El mensaje dejó ver que no será parte del reality, sino hasta la próxima temporada.

No no paguen vix, hasta el año q viene jijij”, publicó en su cuenta oficial de X, antes Twitter, provocando debate en su perfil.

Algunos de sus seguidores se mostraron decepcionados por la publicación, pues le escribieron que la querían ver dentro de La Casa.

Entre las opiniones se lee:

El otro año bebé.

¿Es que andabas cobrando mucho?

Yo sí te quería ver, esta era tu temporada.

Ya la pagué mi amor, será una temporada increíble.

Súper mega ash, yo sí quería que estuvieras.

Yo sí quería verte ahí.

Madre, era tu momento en la casa.

El año que viene es el all stars.

¿Quién es Bellakath?

¿Bellakath rechazó a La Casa de los Famosos México 2026? Especial

Su nombre real es Hilda Katherinne Huerta Díaz, nacida el 5 de octubre de 1997, en la Ciudad de México, específicamente en la colonia Agrícola Oriental, lugar que suele mencionar en sus canciones como parte de su identidad artística.

Antes de dedicarse de lleno a la música, estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo su licenciatura en 2021. Posteriormente cursó estudios relacionados con criminología, criminalística y técnicas periciales.

Ganó cierta popularidad en internet gracias a Ask.fm y por un cosplay del personaje Mérida de la película Valiente. Más tarde apareció en el programa Enamorándonos en 2018, aunque su participación terminó de manera polémica tras ser expulsada por compartir memes considerados racistas sobre la actriz Yalitza Aparicio.

Su carrera musical comenzó en 2020 con temas como "La gata de la Agrícola Oriental", "Lluvia de micheladas" y "Melocotón", canciones que ayudaron a posicionarla dentro de la escena urbana independiente. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó a finales de 2022 con "Gatita", una canción que se hizo viral en TikTok y plataformas de streaming, alcanzando los primeros lugares de popularidad en México y otros países de Latinoamérica.

Después consolidó su carrera con colaboraciones y sencillos como "Reggaeton Champagne" junto a Dani Flow, "Y Yo Me Le Pego", "Cumbiatronik", "Flow Alta Gama" y "My PaPi ChuLo".

Controversias de la reguetonera mexicana

A lo largo de su carrera, Bellakath ha enfrentado diversas controversias. La más conocida ocurrió cuando "Gatita" fue retirada temporalmente de plataformas digitales debido a una disputa por derechos de autor, ya que se alegó que utilizaba elementos musicales de otra composición. Bellakath defendió públicamente que era la autora de la obra y, tras un proceso legal, recuperó la canción y sus derechos.

También, la reguetonera suele ser objeto de críticas por el contenido explícito de sus letras y por el tipo de imagen que proyecta, aunque ella ha respondido que forma parte de su libertad creativa y de la esencia del género urbano.

En cuanto a su imagen pública, Bellakath se presenta como una artista segura de sí misma, con un estilo provocador, colorido y muy ligado a la estética Y2K y al perreo. Su personalidad extrovertida y su presencia en TikTok e Instagram han sido fundamentales para mantener su popularidad.

Aunque continúa siendo una figura polémica, también es vista como una de las responsables de llevar el reguetón mexa al mercado internacional.

¿Quiénes son los confirmados para La Casa de los Famosos México 2026?

¿Bellakath rechazó a La Casa de los Famosos México 2026? Especial

La cuarta temporada de La Casa de los Famoso México 2026 ya está por comenzar y poco a poco se han ido revelando los participantes que formarán parte del reality show.

Hasta ahora, han sido confirmados: