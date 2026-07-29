Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito: dónde ver GRATIS la película 

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito ya puede verse desde casa después de convertirse en uno de los mayores éxitos recientes del anime. La película llegó al streaming y existe una opción para disfrutarla gratis por tiempo limitado.

La producción de Ufotable causó sensación durante su paso por los cines en 2025. Debido a su popularidad, muchos seguidores esperaban conocer cuándo estaría disponible en una plataforma y si podrían verla sin tener que pagar por su compra o renta digital.

¿Dónde será el evento especial de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ en CDMX? Foto: Cortesía Sony Pictures

¿Dónde ver gratis Demon Slayer: El Castillo Infinito?

Actualmente, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito está disponible en Crunchyroll para México y otros países de Latinoamérica. La película se incorporó al catálogo de la plataforma el 28 de julio de 2026 y puede reproducirse sin costo adicional para quienes ya tienen una suscripción activa.

Quienes no sean miembros pueden revisar si tienen disponible el periodo de prueba gratuita que ofrece el servicio a nuevos usuarios. Esta alternativa permite acceder temporalmente al catálogo, incluida la cinta de Demon Slayer, sin pagar durante los días que dure la promoción.

Sin embargo, es importante recordar que la prueba solicita registrar un método de pago. Para evitar el cobro de la mensualidad, la suscripción debe cancelarse antes de que termine el plazo gratuito. La promoción también puede cambiar dependiendo del país o de la cuenta de cada persona.

Por ahora, Crunchyroll es la única plataforma de suscripción que permite disfrutar la película en Latinoamérica como parte de su catálogo. Esto significa que no es necesario pagar un precio individual por el título si ya se cuenta con una membresía.

¿Demon Slayer: El Castillo Infinito está en Netflix?

Netflix también incorporó Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito a su catálogo, pero su disponibilidad se limita hasta el momento a ciertas regiones de Asia. En México y Estados Unidos todavía no se puede encontrar la película dentro de este servicio.

Hasta ahora tampoco existe un anuncio que confirme su llegada a Netflix Latinoamérica. Por esta razón, los seguidores mexicanos que quieran verla mediante una plataforma de streaming deberán recurrir a Crunchyroll.

¿Se puede rentar o comprar la película?

Otra posibilidad es adquirir o rentar Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito en servicios digitales como Apple TV, Prime Video, YouTube y Fandango at Home.

A diferencia de Crunchyroll, estas plataformas no incluyen la cinta dentro de una suscripción regular. El usuario debe cubrir el precio de compra o alquiler, el cual puede variar según el servicio y la calidad de imagen seleccionada.

¿Demon Slayer: El Castillo Infinito tiene doblaje latino?

La versión disponible en Crunchyroll cuenta con distintas opciones de idioma. El público puede elegir el audio original en japonés con subtítulos en español, además del doblaje latino y la versión en inglés.

En el reparto original participan reconocidos actores de voz como Natsuki Hanae, Kana Hanazawa, Akari Kito, Hiro Shimono, Yoshitsugu Matsuoka y Takahiro Sakurai.

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¿De qué trata Demon Slayer: El Castillo Infinito?

La historia continúa directamente después de los acontecimientos mostrados en el anime. Tanjiro Kamado y los Pilares son llevados al Castillo Infinito, una enorme fortaleza que funciona como el escondite de Muzan Kibutsuji.

Dentro de este peligroso laberinto, los integrantes del Cuerpo de Exterminio de Demonios deben separarse y enfrentar a poderosos enemigos. Su objetivo será sobrevivir y avanzar hacia la batalla definitiva contra Muzan.

Foto: Instagram @crunchyroll_la

Esta película es la primera entrega de una trilogía encargada de adaptar la parte final del manga creado por Koyoharu Gotouge. Por ello, es recomendable haber visto las temporadas anteriores para comprender a los personajes y los conflictos que aparecen en la cinta.

El éxito de Demon Slayer: El Castillo Infinito en cines

Durante su estreno internacional, la película consiguió alrededor de 70 millones de dólares en sus primeros días en la taquilla de Estados Unidos. Su recaudación mundial superó los 790 millones de dólares, una cifra que la colocó entre las producciones japonesas más exitosas de la historia.

Además, la cinta logró competir con grandes estrenos de Hollywood y fortaleció la presencia del anime en las salas de cine de numerosos países.