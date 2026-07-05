Solo Leveling tendrá película para cines; 'Beyond the System' ya está en producción

El siguiente capítulo de Solo Leveling ya no llegará como una nueva temporada, al menos por ahora, sino como película para cines.

Crunchyroll y Aniplex anunciaron que Solo Leveling: Beyond the System ya se encuentra en producción. La cinta continuará directamente la historia después de los acontecimientos de la segunda temporada, Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow-.

El anuncio fue realizado durante Anime Expo 2026, donde también se reveló el título oficial en inglés de la película y un teaser visual que adelantó el regreso de Sung Jinwoo a la pantalla grande.

¿Qué es Solo Leveling: Beyond the System?

Solo Leveling: Beyond the System será una película de anime para cines y funcionará como continuación directa de la serie.

De acuerdo con Crunchyroll, la historia retomará el camino de Sung Jinwoo después de los eventos de la segunda temporada, donde el protagonista terminó de consolidarse como uno de los cazadores más poderosos de su mundo.

Por ahora, no se han revelado detalles concretos de la trama, fecha de estreno, duración o distribución internacional. Sin embargo, el anuncio confirma que la franquicia seguirá expandiéndose más allá del formato televisivo.

¿La película reemplaza a la temporada 3 de Solo Leveling?

El anuncio de Beyond the System puede generar dudas entre los fans que esperaban una tercera temporada. Hasta ahora, Crunchyroll y Aniplex no han presentado la película como “temporada 3”, sino como una producción cinematográfica que continuará la historia después de la segunda temporada.

Eso significa que, por el momento, el siguiente paso oficial de la franquicia será esta película para cines.

Aun así, no se ha informado si una tercera temporada llegará más adelante o si la historia seguirá alternando entre cine y televisión.

A-1 Pictures volverá a animar Solo Leveling

La película estará animada por A-1 Pictures, estudio que ya trabajó en la adaptación al anime de Solo Leveling y que también es conocido por títulos como Sword Art Online.

La continuidad del estudio es una buena noticia para los fans, ya que mantiene la línea visual y el estilo de acción que hicieron destacar a la serie.

Además de A-1 Pictures, la película será producida por Aniplex, Netmarble, D&C MEDIA, Kakao Piccoma y Crunchyroll.

La participación de estas compañías confirma la escala internacional del proyecto y el interés por seguir impulsando Solo Leveling como una de las franquicias de anime más fuertes de los últimos años.

¿Dónde ver Solo Leveling antes de la película?

Las dos primeras temporadas de Solo Leveling ya están disponibles en Crunchyroll.

Para llegar listo a Beyond the System, lo recomendable es ver:

Solo Leveling

Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow-

La película continuará después de los eventos de la segunda temporada, por lo que será importante llegar al día con la evolución de Sung Jinwoo y el peso que ha adquirido dentro del mundo de los cazadores.