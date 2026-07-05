¿Cuándo se estrena Demon Slayer: Castillo Infinito en Crunchyroll?

Crunchyroll anunció que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito I estará disponible en su plataforma a partir del 28 de julio, como parte de uno de los estrenos más esperados por los fans del anime.

La película podrá verse en todo el mundo, excepto Japón y China continental, a partir de las 8:00 de la mañana, hora del Pacífico. Para Latinoamérica, estará disponible en japonés con subtítulos en español y también con doblaje al español.

El lanzamiento marca la llegada al catálogo de Crunchyroll de una de las películas de anime más exitosas de la historia reciente, después de romper récords de taquilla y recibir nominaciones en premios internacionales.

¿Cuándo se estrena Demon Slayer: Castillo Infinito I en Crunchyroll?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito I llegará a Crunchyroll el 28 de julio.

El estreno será a las 8:00 a.m. PT, es decir, a las 9:00 a.m. en México, salvo cambios de programación de la plataforma.

La película estará disponible en versión original japonesa con subtítulos en español y también con doblaje al español, una noticia importante para quienes han seguido la franquicia en Latinoamérica desde sus primeras temporadas.

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Demon Slayer: Castillo Infinito I también tendrá compra digital

Además de su estreno en Crunchyroll, la película estará disponible para compra digital a partir del 28 de julio en territorios seleccionados, incluyendo Norteamérica.

Entre las plataformas mencionadas están Apple TV, Prime Video, Google Play y YouTube.

Las preventas digitales comenzarán el 4 de julio en plataformas seleccionadas, por lo que los fans que quieran adquirir la película para su biblioteca podrán hacerlo antes de su lanzamiento oficial.

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¿De qué trata Demon Slayer: Castillo Infinito I?

Castillo Infinito I es la primera entrega de una trilogía cinematográfica que adaptará la batalla final de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

La historia continúa el viaje de Tanjiro Kamado, un joven que se unió al Cuerpo de Exterminio de Demonios después de que su familia fuera atacada y su hermana menor, Nezuko, fuera convertida en demonio.

A lo largo de la serie, Tanjiro ha enfrentado enemigos cada vez más poderosos mientras busca una forma de devolverle la humanidad a Nezuko. Pero en Castillo Infinito, la historia entra en su etapa más intensa: el enfrentamiento directo contra las fuerzas de Muzan Kibutsuji y las Lunas Superiores.

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La película funciona como el inicio del cierre de la saga principal, por lo que no se trata de una aventura independiente, sino de una pieza clave para entender el desenlace de la historia.

La película de anime que rompió récords

La película se convirtió en la película de anime más taquillera de todos los tiempos, superando el récord que había dejado Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train. De acuerdo con Screen Daily, Infinity Castle rebasó los 720 millones de dólares a nivel global y superó a Mugen Train como la película japonesa más taquillera de la historia en el mundo.

Su éxito confirmó que Demon Slayer sigue siendo una de las franquicias más poderosas del anime contemporáneo, capaz de llenar salas de cine y generar conversación global incluso antes de llegar a streaming.?

¿Qué ver antes de Demon Slayer: Castillo Infinito I

Para entender la película, lo mejor es llegar al día con la historia principal de Demon Slayer.

En Crunchyroll ya se encuentran disponibles los episodios de la serie, así como Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train, película que también fue clave dentro de la continuidad.

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También pueden verse contenidos especiales como el concierto sinfónico Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Orchestra Concert- y la puesta en escena Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ON STAGE.

Si alguien apenas quiere entrar al universo de Demon Slayer, conviene empezar desde la primera temporada, seguir con Mugen Train y avanzar por los arcos posteriores antes de llegar a Castillo Infinito I.