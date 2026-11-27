Sam Smith disfrutó de México más allá de los escenarios. El cantante británico compartió un video en sus redes sociales en el que mostró una de sus paradas gastronómicas por la Ciudad de México: un local de Santa María la Ribera donde probó fresas con crema y quedó encantado con el sabor.

A través de una cuenta secundaria dedicada a la comida, el intérprete de 'Stay With Me' compartió con sus seguidores, a quienes llama cariñosamente "cerditos", su visita al establecimiento conocido como La Florida. Ahí, entre gelatinas de colores y otros postres, encontró algo que terminó convirtiéndose en su favorito.

"Hola, cerditos, estamos en la Ciudad de México ahora mismo", comenzó diciendo en el video, donde explicó que le habían recomendado visitar el lugar para probar sus fresas con crema.

La experiencia no tardó en entusiasmarlo. Mientras recorría el establecimiento, Sam Smith mostró algunos de los productos que tenían a la venta e incluso se divirtió con los detalles del lugar, entre ellos un sombrero y una decoración con figuras de cerditos.

Sam Smith prueba las fresas con crema en Santa María la Ribera

Aunque confesó que no es particularmente fanático de la fruta, el cantante reconoció que las fresas con crema son una de sus debilidades. Por eso, tenía muchas ganas de probar la recomendación que le habían hecho.

Al recibir su postre, no pudo ocultar su emoción. La presentación, el color de la crema y la frescura de las fresas fueron algunos de los detalles que destacó mientras grababa su reacción.

"Esto está jodidamente delicioso", expresó después de probarlo. También aseguró que era uno de los postres más bonitos que había visto y que le recordaba a cuando era niño.

Sam Smith incluso bromeó con la cantidad de crema que acompañaba las fresas y dejó claro que había acertado al seguir la recomendación.

Sam Smith incluso bromeó con la cantidad de crema que acompañaba las fresas Captura de pantalla

Pero su visita no se quedó únicamente en la comida. El artista también habló de Santa María la Ribera, barrio de la alcaldía Cuauhtémoc que recorrió durante su estancia en la capital mexicana.

En el video comentó que le gustaba estar en una zona donde podía conocer los lugares que frecuentan los habitantes de la ciudad y no solamente los sitios turísticos más conocidos.

"Vengan a probar esto, no se van a arrepentir", recomendó a sus seguidores antes de despedirse con otro saludo para sus populares "cerditos".

El recorrido gastronómico de Sam Smith por México

Esta visita forma parte del interés que Sam Smith ha mostrado por conocer la gastronomía mexicana. Durante su estancia en el país, relacionada con su gira To Be Free Tour entre agosto y septiembre de 2026, el cantante aprovechó para extender su recorrido y conocer distintos lugares.

Guadalajara y la Ciudad de México estuvieron entre sus paradas, donde compartió videos probando comida local y visitando establecimientos que le recomendaron.

Esta visita forma parte del interés que Sam Smith ha mostrado por conocer la gastronomía mexicana. Instagram

Entre las experiencias que también llamaron la atención en redes sociales estuvieron sus recorridos por mercados tapatíos para comer tacos, sus visitas a taquerías de la colonia Roma para probar distintas salsas y una cena de chiles en nogada en la Cantina del Bosque, en la capital.

A diferencia de una visita enfocada únicamente en restaurantes de lujo, el cantante mostró interés por conocer negocios locales y probar platillos que forman parte de la vida cotidiana de los mexicanos.

Ahora, su video desde Santa María la Ribera sumó otra parada a ese recorrido. Y aunque Sam Smith ha conquistado escenarios de todo el mundo con su música, esta vez fueron unas fresas con crema las que se llevaron los aplausos de sus seguidores.