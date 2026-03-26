Deftones en el Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto

Deftones es una banda que ha logrado ganarse a miles de seguidores en todo el mundo gracias a su estilo musical con el que conectan muchos y dentro de poco sus fans mexicanos podrán brincar y cantar a todo pulmón sus éxitos.

La banda de metal llegará a México para ofrecer un concierto y si tú irás, aquí te contamos los detalles que debes saber sobre el show.

Deftones

¿Cuándo y a qué hora se presentará Deftones?

Deftones dará un concierto en la Ciudad de México ante miles de fans. El show será este 29 de marzo en el Palacio de los Deportes.

Se espera que el concierto de la banda de metal de inicio a las 7:00 PM.

Foto: Facebook Deftones)

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

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Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de Deftonones en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Deftones interprete en su concierto en la CDMX.

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Be Quiet and Drive

my mind is a mountain

locked club

Diamond Eyes

Rocket Skates

Sextape

ecdysis

Swerve City

Rosemary

Headup

infinite source

Hole in the Earth

Change

Genesis

milk of the madonna

Cherry Waves

My Own Summer

7 Words

PJG