David Harbour habla de la crisis nerviosa que enfrentó tras las afirmaciones de Millie Bobby Brown

El actor David Harbour abordó de uno de los momentos más complicados de su vida personal al hablar sobre los problemas de salud mental que enfrentó recientemente y cómo algunas declaraciones relacionados con su compañera de reparto en “Stranger Things, Millie” Bobby Brown, terminaron impactándolo emocionalmente.

Foto: Instagram dkharbour

Una etapa marcada por la confusión:

Durante una entrevista con la revista Variety, el intérprete explicó que el año pasado atravesó una crisis nerviosa que describió como un proceso difícil de entender, tanto para él como para las personas cercanas a su entorno.

El actor de 51 años compartió que vive con trastorno bipolar y explicó que ese difícil episodio ocurrió en una etapa marcada por el cierre de Stranger Things, el lanzamiento del álbum de Allen y diversas versiones difundidas por la prensa que lo vinculaban con señalamientos laborales realizados por Millie.

Harbour señaló que situaciones relacionadas con la depresión, episodios y otros desafíos vinculados a la salud mental suelen ser complejos de identificar y comprender mientras ocurren, lo que puede generar incertidumbre tanto en quien los vive como en sus familiares y amigos.

Los rumores que lo afectaron:

El actor reconoció que una parte importante de ese difícil periodo estuvo relacionada con información que considera incorrecta sobre la relación que mantiene con Millie Bobby Brown.

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En particular, le afectaron las versiones que aseguraban que existían conflictos constantes entre ambos durante las grabaciones de “Stranger Things” y que la actriz había expresado inconformidades respecto a su comportamiento en el set.

Aunque admitió que, como sucede en cualquier relación profesional de larga duración, existieron desacuerdos ocasionales, rechazó la idea de que hubiera una mala relación entre ellos.

Una relación construida durante una década:

Harbour comparó el vínculo que desarrolló con Brown al de una familia, recordando que compartieron casi diez años de trabajo mientras interpretaban a una figura paterna y a una hija en la exitosa producción de Netflix.

Según explicó, a pesar de las diferencias que pudieron surgir en algunos momentos, siempre encontraron la forma de mantener una buena comunicación y fortalecer su relación profesional.

Foto: Instagram milliebobbybrown

Millie Bobby Brown respalda sus palabras:

La propia actriz respaldó esta versión en declaraciones enviadas a Variety, donde destacó que con el paso de los años su dinámica laboral evolucionó hacia una colaboración mucho más cercana.

Brown señaló que ambos se impulsaban mutuamente a nivel emocional y creativo para obtener las mejores actuaciones posibles frente a las cámaras, lo que contribuyó a consolidar una relación de confianza.

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¿Habrá nuevos proyectos juntos?

El actor insinuó que ya existen conversaciones y proyectos en desarrollo, dejando entrever que la sólida amistad y conexión profesional que construyeron durante estos años podría trasladarse a nuevas producciones.

Por ahora, las declaraciones de ambos parecen despejar los rumores sobre supuestas tensiones, mostrando una relación cercana y respetuosa.