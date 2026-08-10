“Por favor, virgencita”: el tenso momento que vivió David Bisbal durante un sismo en Colombia

David Bisbal vivió uno de los momentos más inesperados durante su reciente estancia en Colombia. El cantante español se encontraba en Bogotá por compromisos profesionales cuando un fuerte sismo sacudió distintas regiones del país la mañana de este lunes 10 de agosto.

Así reaccionó David Bisbal al terremoto en Colombia

A través de sus historias de Instagram, Bisbal mostró imágenes en las que se puede apreciar el movimiento de algunos objetos y lámparas de su alojamiento mientras ocurría el fenómeno.

En medio de la incertidumbre, el intérprete de “Ave María” dejó escapar una reacción que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El artista compartió imágenes de los objetos que se movían durante el terremoto. IG

Por favor, por favor, virgencita”, se escucha decir al cantante mientras esperaba que el movimiento terminara.

Su preocupación era evidente, especialmente porque el sismo se sintió con fuerza en varias zonas del país.

¿De qué magnitud fue el terremoto en Colombia?

El terremoto alcanzó una magnitud de 7.4 y ocurrió alrededor de las 7:34 de la mañana, de acuerdo con los reportes difundidos por el Servicio Geológico Colombiano.

Bisbal se encontraba en Bogotá cuando comenzó el movimiento telúrico. AFP

El epicentro fue localizado en el departamento de Chocó y el movimiento fue percibido en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Medellín, además de sentirse en zonas de países vecinos.

El mensaje de David Bisbal tras el fuerte sismo en Colombia

El cantante explicó posteriormente que había llegado a Bogotá apenas unas horas antes del sismo, procedente de España. Según relató en sus redes sociales, aterrizó cerca de las 3:30 de la madrugada y poco después experimentó el movimiento telúrico.

David Bisbal confirmó que se encontraba bien después del sismo en Colombia. IG

Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío”, expresó inicialmente el artista en el video que publicó para mostrar lo ocurrido.

Una vez que el movimiento terminó, Bisbal decidió bajar del lugar donde se encontraba ante la posibilidad de que se registrara alguna réplica.

Más tarde confirmó que se encontraba bien y que recibió indicaciones de que la situación ya estaba bajo control.

Al final todo bien. Bajé por si se producía una réplica y me dijeron que ya estaba todo bien”, explicó.

Bisbal también difundió información sobre números de emergencia para apoyar a los afectados. IG

Además de compartir su experiencia personal, el cantante publicó información relacionada con los números de emergencia disponibles en Colombia, un gesto con el que buscó contribuir ante la situación que atravesaban miles de personas.

¿Qué hacía David Bisbal en Colombia?

Bisbal se encuentra en el país por compromisos profesionales relacionados con la final del programa Operación Triunfo USA. Días antes del sismo, el intérprete había compartido imágenes de su estancia en Bogotá y de algunos momentos que disfrutó junto a su familia.

El cantante llegó a Bogotá pocas horas antes de que ocurriera el terremoto. IG

El artista incluso había destacado el cariño que Colombia siempre le ha demostrado y la felicidad que le provoca regresar al país.

Sin embargo, la tranquila visita familiar y profesional dio un giro inesperado con el terremoto. Su reacción, captada prácticamente en tiempo real, permitió a sus seguidores conocer de primera mano el momento de tensión que experimentó.

Mientras Bisbal confirmó que se encontraba a salvo, la emergencia dejó afectaciones importantes en distintas zonas de Colombia. Los reportes sobre víctimas y daños continuaban actualizándose durante el día, con cifras que aumentaron conforme avanzaron las labores de rescate.