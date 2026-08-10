SEVENTEEN y el servicio militar: ¿cuándo regresará cada integrante?; esta es la fecha

SEVENTEEN atraviesa una etapa de cambios debido al servicio militar obligatorio que deben cumplir varios de sus integrantes en Corea del Sur. Aunque uno de sus miembros ya terminó este proceso, otros permanecen alejados de las actividades y cinco más se preparan para comenzar.

PLEDIS Entertainment confirmó las fechas de ingreso de Vernon, DK, Mingyu, Seungkwan y Dino. A partir de la duración estimada de las distintas modalidades de servicio, también es posible calcular cuándo terminaría cada uno sus obligaciones.

¿Cuándo regresan los integrantes de SEVENTEEN del servicio militar?

Jeonghan fue el primer integrante de SEVENTEEN en concluir esta etapa. El cantante comenzó su servicio alternativo el 26 de septiembre de 2024 y fue dado de baja el 25 de junio de 2026.

Wonwoo, quien inició el servicio alternativo el 3 de abril de 2025, sería el siguiente en volver. Su fecha estimada de regreso es el 2 de enero de 2027.

Jeonghan y Wonwoo de SEVENTEEN Instagram

Woozi y Hoshi regresarán poco después. Woozi ingresó al Ejército el 15 de septiembre de 2025 y terminaría el 14 de marzo de 2027, mientras que Hoshi, quien comenzó un día después, concluiría el 15 de marzo de ese mismo año.

Por ahora, los fans también tendrán que esperar hasta 2028 para ver el regreso de los miembros que se enlistarán durante la segunda mitad de 2026.

Estas son las fechas de ingreso y salida estimadas de los integrantes:

Jeonghan: ingresó el 26 de septiembre de 2024 y terminó el 25 de junio de 2026.

Wonwoo: ingresó el 3 de abril de 2025 y regresaría el 2 de enero de 2027.

Woozi: ingresó el 15 de septiembre de 2025 y volvería el 14 de marzo de 2027.

Hoshi: ingresó el 16 de septiembre de 2025 y terminaría el 15 de marzo de 2027.

Vernon: iniciará el 20 de agosto de 2026 y regresaría el 19 de mayo de 2028.

DK: ingresará el 8 de septiembre de 2026 y regresaría el 7 de marzo de 2028.

Seungkwan: comenzará el 26 de octubre de 2026 y volvería el 25 de abril de 2028.

Dino: se enlistará el 26 de octubre de 2026 y terminaría el 25 de abril de 2028.

Mingyu: comenzará el 10 de septiembre de 2026 y concluiría el 9 de junio de 2028.

Seventeen

Las fechas de salida futuras son aproximadas y podrían cambiar por decisiones de las autoridades militares o ajustes en los periodos de servicio.

Antes de retirarse temporalmente, todos podrán participar en las actividades oficiales de SEVENTEEN que estén programadas previamente. La empresa también preparó contenido que se publicará durante sus ausencias para que mantengan contacto con CARAT.

PLEDIS informó que no se realizarán eventos oficiales de despedida y pidió a los seguidores no acudir a los lugares de ingreso. Esta medida busca evitar aglomeraciones y respetar a los demás reclutas y a sus familias.

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¿Por qué Mingyu sería el último integrante en regresar?

Mingyu comenzará sus obligaciones antes que Seungkwan y Dino, pero permanecerá más tiempo alejado de las actividades de SEVENTEEN debido a que realizará servicio alternativo.

Esta modalidad tiene una duración aproximada de 21 meses, mientras que el servicio activo en el Ejército dura alrededor de 18 meses. Por esa diferencia, Seungkwan y Dino podrían concluir en abril de 2028, aunque iniciarán seis semanas después que Mingyu.

Seungkwan y Dino de SEVENTEEN Instagram

De mantenerse el calendario estimado, el cantante terminaría el 9 de junio de 2028. Su regreso abriría la posibilidad de que los 13 miembros vuelvan a coincidir en actividades grupales a partir de ese mes.

En redes sociales, CARAT, nombre que recibe el fandom del grupo, ha relacionado el servicio alternativo de Mingyu con los problemas de espalda que ha presentado desde hace varios años. Sin embargo, PLEDIS Entertainment no confirmó que esa sea la razón, por lo que no puede presentarse como un hecho.

Mingyu de SEVENTEEN Instagram

¿Todos los integrantes de SEVENTEEN deben cumplir el servicio militar?

No todos los miembros se encuentran en la misma situación. S.Coups, líder de SEVENTEEN, quedó exento del servicio, mientras que Joshua, Jun y The8 no tienen la obligación de realizarlo debido a que dos de ellos son chinos, mientras que Joshua nació en Estados Unidos.

Con Jeonghan de regreso y los demás integrantes cumpliendo sus periodos de manera escalonada, SEVENTEEN podrá continuar con diferentes actividades. Sin embargo, si no hay cambios en las fechas previstas, el reencuentro de los 13 miembros podría ocurrir después del regreso de Mingyu en junio de 2028.