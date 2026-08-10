Jeongyeon de TWICE deja JYP: ¿la idol cambiará la música por la actuación?

Jeongyeon deja JYP Entertainment después de más de una década vinculada a la empresa que impulsó su carrera como integrante de TWICE. La cantante comenzará una nueva etapa profesional en Varo Entertainment, una agencia especializada en la representación de actores y en la producción de películas y dramas.

La artista de 29 años, cuyo nombre completo es Yoo Jeong-yeon, dio a conocer la decisión el 10 de agosto mediante una carta escrita a mano que publicó en Instagram. Con este cambio, se convierte en la primera integrante de TWICE en abandonar JYP Entertainment para sus actividades individuales.

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¿Por qué Jeongyeon dejó JYP Entertainment?

Durante gran parte de su adolescencia y vida adulta, la cantante formó parte de JYP Entertainment. En su mensaje, reconoció que alejarse de un lugar conocido le provocaba temor, pero encontró apoyo en sus compañeras y en ONCE, nombre que recibe el fandom de TWICE.

“Dejo JYP, donde pasé mucho tiempo desde mi adolescencia hasta ahora, y ahora intento empezar de cero en un nuevo lugar. Me daba miedo dejar un lugar familiar, pero pude reunir el valor gracias a mis compañeras y a ONCE, que creyeron en mí. Estoy agradecida a mis compañeras y a ONCE más de lo que las palabras pueden expresar, y a la familia JYP que me ayudó a crecer”.

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Al hablar sobre este cambio, Jeongyeon también señaló que dejar JYP Entertainment “fue desalentador al principio”, aunque pudo “encontrar el coraje” gracias a las personas que la han acompañado durante su trayectoria.

“Estoy profundamente agradecida a mis compañeras y a Once; las palabras no alcanzan para expresar mi gratitud. También estoy muy agradecida a la familia JYP, que me ayudó a convertirme en la persona que soy hoy”, escribió la cantante.

¿Jeongyeon comenzará su carrera como actriz?

Con su llegada a Varo Entertainment, la integrante de TWICE buscará desarrollar una nueva faceta frente a las cámaras bajo el nombre de “la actriz Yoo Jeong-yeon”. La empresa confirmó su incorporación mediante un comunicado en el que destacó las cualidades y posibilidades artísticas de su nueva representada.

“Estamos realmente felices de formar una valiosa relación con Yoo Jeong-yeon, quien posee diversos encantos y un potencial ilimitado”.

Además de darle la bienvenida, la compañía explicó que apoyará sus próximos proyectos sin interferir con sus compromisos musicales.

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“Nos sentimos profundamente identificados con la actitud sincera de Yoo Jeong-yeon y su genuina pasión por la actuación. Nos convertiremos en un socio confiable que le brindará un generoso apoyo en diversos aspectos para que pueda asumir nuevos desafíos como actriz, basándose en la presencia global que ha construido a lo largo de su trayectoria artística, mientras continúa sin problemas con sus actividades grupales”.

Varo Entertainment es una empresa dedicada tanto a la gestión de talentos como a la producción de series y películas. Entre los actores que forman parte de su catálogo se encuentran Jin Goo, Byeon Woo-seok, Gong Seung-yeon, Park Jeong-woo, Lee Yu-mi, Lee Hong-nae, Lee Soo-kyung, Lee Chae-min y Kim Si-a.

Jeongyeon estará en la misma agencia que su hermana

Otro detalle que ha llamado la atención es que la cantante compartirá empresa con su hermana mayor, la actriz Gong Seung-yeon.

Este movimiento representa un paso importante para Jeongyeon, quien hasta ahora ha desarrollado la mayor parte de su carrera dentro de la música.

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Desde su debut con TWICE en 2015, también ha participado en programas de variedades y ha trabajado como presentadora, experiencias que podrían ayudarla en su preparación como actriz.

Jeongyeon seguirá siendo integrante de TWICE

Aunque terminó su relación individual con JYP Entertainment, Jeongyeon aclaró que no dejará TWICE. La cantante continuará en el grupo junto con Nayeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu.

“Aunque me mudo a un nuevo hogar y comienzo un nuevo desafío, TWICE sigue siendo el centro más importante de mi corazón, como siempre, y estar frente a ONCE como miembro de TWICE siempre será mi máxima prioridad”.

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La artista reiteró que mantendrá sus compromisos con la agrupación mientras se prepara para las oportunidades que puedan aparecer en el mundo de la actuación.

“Me prepararé paso a paso con sinceridad tanto para mi camino como JEONGYEON de TWICE, a quien ustedes han amado, como para los nuevos desafíos de Yoo Jeong-yeon que encontrarán en el futuro”.

En otro fragmento de su mensaje, la cantante volvió a tranquilizar a sus seguidores sobre su permanencia en TWICE.

“Lo único que realmente quiero decirles a Once es que, aunque estoy comenzando una nueva etapa para afrontar nuevos retos, Twice, el centro de mi vida, seguirá siendo el mismo. Estar ante Once como miembro de Twice siempre será mi máxima prioridad”, añadió.

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Finalmente, Jeongyeon agradeció el respaldo que ha recibido y expresó su deseo de continuar creando momentos especiales con el fandom.

“Les agradezco de todo corazón por creer en mí y por estar siempre a mi lado. Como aún tenemos mucho tiempo por delante para crear nuevos recuerdos, me esforzaré al máximo para que esos momentos sean aún más hermosos con Once".

Por ahora, no se han dado a conocer los primeros proyectos de actuación de Yoo Jeong-yeon. La noticia también surge después de versiones que señalaban una posible salida de Tzuyu de JYP Entertainment, aunque todavía no se ha informado cuál es la situación de los contratos individuales de las otras integrantes de TWICE.