Brad Pitt recae tras siete años de estar sobrio y hace dura confesión sobre su divorcio

Brad Pitt admitió que volvió a consumir alcohol luego de mantener la sobriedad durante siete años, aunque aseguró que ahora lo hace con autocontrol y total moderación.

Durante una conversación con Esquire, el famoso actor y productor estadounidense ofreció una copa de vino al entrevistador y confesó que él también estaba bebiendo de nuevo.

Brad Pitt aclaró que tras un largo periodo alejado de las bebidas alcohólicas, ahora las consume de una forma más contenida.

Sí, no, no es bueno para mí. No en grandes cantidades”, dijo.

En esta línea, el actor de 62 años detalló que puede tomar algunas copas de vino, pero evitando los excesos y obligándose a mantener una actitud de autocontrol.

Estuve sobrio durante siete años. Y entonces me salí del camino”, reconoció Pitt entre risas durante la conversación.

En tanto, aseguró que una de las cosas que más disfruta ahora son los amaneceres, por lo que, en la actualidad, no está dispuesto a perderse de ninguno de ellos por permanecer en la cama debido a los efectos colaterales de una noche de embriaguez.

Puedo tomarme unas cuantas, pero no muchas, tengo que tomármelo con profesionalidad”, enfatizó.

Brad Pitt había dejado de beber en 2019

Brad Pitt recae tras estar siete años sobrio. DC Crystal Pix / SplashNews.com

Fue en 2019 cuando Brad Pitt decidió dejar de beber, después de vivir una etapa especialmente complicada en su vida, marcada por su separación con Angelina Jolie.

En aquel entonces, explicó a The New York Times que había llegado a un punto en el que debía tomar una decisión drástica:

Había llevado las cosas tan lejos como podía, así que eliminé mi privilegio de beber”.

Además, fue en ese momento que comenzó a acudir a un programa de Alcohólicos Anónimos para afrontar su problema con el alcohol.

El año pasado recordó en el podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard, cómo fue su primera reunión en el programa de 12 pasos y señaló que llegó prácticamente de rodillas porque necesitaba despertar en algunos aspectos de su vida.

Pitt confesó que, aunque inicialmente le intimidaba tener que hablar de su problema delante de un grupo, terminó encontrando ahí un espacio de apertura que le ayudó a avanzar.

En 2017, Brad Pitt había confesado que, desde que concluyó sus estudios universitarios no recordaba un solo día en el que no hubiera bebido o consumido sustancias, reconociendo así su desmedida afición al vino.

Divorcio con Angelina Jolie

Brad Pitt recae tras estar siete años sobrio. Famous Images

El momento complicado en la vida de Brad Pitt lo vivió en 2016 cuando se divorció de Angelina Jolie.

La actriz solicitó separarse del famoso actor después de un altercado ocurrido en un vuelo privado familiar. Documentos judiciales señalan que Pitt tuvo una discusión violenta con Jolie y fue acusado de comportamientos verbales y físicos hacia ella y uno de sus hijos, todo esto, bajo la influencia del alcohol.

En una demanda presentada en 2024, los abogados de Angelina afirmaron que el actor había sido ‘abusivo con varios de los niños’.

Pitt negó todas las acusaciones y fue absuelto por el FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles, pero el incidente lo obligó a confrontar sus propios límites.

La dura confesión de Brad Pitt sobre su separación con Angelina

Brad Pitt recae tras estar siete años sobrio. Landmark Media

Ahora, en la misma entrevista con Esquire, Pitt confesó haber pasado un momento de su vida tan complicado después de su divorcio con Angelina Jolie, que llegó al extremo de considerar terminar con su vida.

Pese a que el famoso no dio detalles sobre el punto en el que esos pensamientos invadieron su mente, indicó que fueron ‘problemas familiares’ que le generaron mucho dolor.

El dolor era tan opresivo que —no iba a actuar en consecuencia, pero podía sentir— podía sentir el frío del acero de la bala en mi cabeza, y se sentía como un alivio”, confesó el actor.

Durante la charla, Brad Pitt también reflexionó sobre esos sentimientos y los definió como una forma desesperada de aliviar el dolor.

Cabe recordar que, en 2020, el actor agradeció públicamente a su amigo Bradley Cooper por brindarle el soporte fundamental para alcanzar la sobriedad en sus momentos más críticos.

El próximo estreno de su película

Brad Pitt se prepara para importantes lanzamientos comerciales. El próximo 25 de noviembre de 2026 se estrenará en salas IMAX la película de Netflix The Adventures of Cliff Booth, dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino, llegando a la plataforma de streaming el 23 de diciembre del mismo año.

En este filme, Pitt retoma su célebre papel del doble de riesgo Cliff Booth, personaje que le valió el Óscar por Once Upon a Time in Hollywood.