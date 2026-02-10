David Bisbal de luto: muere papá del cantante a los 84 años

David Bisbal despidió a su padre, José Bisbal Carrillo, quien falleció a los 84 años tras años de lucha contra el Alzheimer. El cantante compartió un mensaje lleno de amor y respeto en sus redes sociales, en el que rindió homenaje a la memoria de quien fue no solo su padre, sino también un referente en el deporte.

La triste noticia del fallecimiento fue confirmada por medios locales como el Diario de Almería y también por el programa “Y ahora Sonsoles”, donde se recordó el legado de José como un campeón del boxeo español y un luchador incansable, dentro y fuera del ring.

David Bisbal

David Bisbal dedica mensaje a su padre

El cantante compartió un mensaje dedicado a su padre después de darse a conocer la noticia de su fallecimiento.

A través de sus redes sociales, el artista mostró en varias fotos llenas de ternura, como en el documental donde se lo ve cantando, abrazando y hablándole con afecto a su papá.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió.

¿Quién fue José Bisbal?

Lejos de la fama musical de su hijo, José Bisbal dejó huella como uno de los nombres más destacados del boxeo en España. Nacido el 1 de diciembre de 1941 en Almería, se convirtió en el primer boxeador almeriense en conseguir el título de campeón de España, logro que alcanzó en siete ocasiones a lo largo de su carrera.

Su trayectoria deportiva se destacó por su perseverancia y espíritu competitivo. Con un récord profesional de 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates, José también fue pionero al enfrentarse en combates internacionales, viajando a países como Suecia, lo cual era poco común en su época.

Instagram

La vida personal de José estuvo marcada por su matrimonio con María Ferre, con quien formó una familia de tres hijos: José María, María del Mar y David, siendo este último el más conocido a nivel mediático por su carrera como cantante.

Su papel como padre fue fundamental en la vida de David, quien siempre ha hablado con orgullo sobre la disciplina y los valores que aprendió de él. Aunque en los últimos años la enfermedad del Alzheimer afectó la salud de José, su historia fue visibilizada por su hijo en el documental “Bisbal” donde se le muestra compartiendo momentos íntimos y llenos de cariño con su padre.

David Bisbal

Durante su cumpleaños en diciembre de 2025, David Bisbal escribió un homenaje que permitió ver la estrecha relación que había entre padre e hijo.

“A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones. Echo de menos poder tener una conversación con él. Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería. Hoy reconoce algo muy importante todavía, el poder de un abrazo”.

PJG