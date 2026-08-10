Volcán Puracé 'despierta' tras terremoto de 7.4 en Colombia; ceniza provoca cierre de aeropuerto

El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, registró este lunes una emisión de ceniza y gases, en medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país y dejó más de 20 personas fallecidas.

El fenómeno volcánico ocurre mientras el Puracé permanece en alerta naranja, debido al incremento de su actividad y al riesgo de que se presente una erupción.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el volcán, que forma parte de la cadena volcánica de Los Coconucos, mantiene un aumento en su energía sísmica, así como en la temperatura de las emisiones de ceniza y gases, entre ellos dióxido de azufre y dióxido de carbono.

¿Qué relación hay entre el terremoto y el Volcán?

Aunque la emisión de ceniza ocurrió prácticamente al mismo tiempo que el terremoto, el Servicio Geológico Colombiano aclaró que no existe una relación directa entre ambos fenómenos.

El organismo explicó que la actividad del volcán y el sismo son fenómenos naturales independientes, pese a que ambos ocurrieron este lunes y generaron afectaciones en distintas zonas del país.

El terremoto tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico colombiano.

Ceniza provoca cierre de aeropuerto

La presencia de ceniza del Puracé llevó a la Aeronáutica Civil de Colombia a suspender temporalmente las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, debido al riesgo que representan las partículas volcánicas y los gases para la navegación aérea.

La autoridad aeronáutica informó que la suspensión se determinó después de que el Servicio Geológico Colombiano reportó la presencia de ceniza volcánica en la zona.

El aeropuerto de Popayán se encuentra a aproximadamente 27 kilómetros del volcán Puracé, por lo que la actividad del coloso representa un factor de riesgo para las operaciones aéreas.

¿Dónde está el volcán Puracé?

El Puracé se localiza en el departamento del Cauca, aproximadamente a 27 kilómetros de Popayán, y forma parte de la cadena volcánica de Los Coconucos, integrada por 15 conos volcánicos.

El volcán ha mostrado cambios paulatinos en su comportamiento desde 2021. Su última erupción de magnitud considerable ocurrió en marzo de 1977.

Por ahora, las autoridades mantienen el monitoreo permanente del Puracé debido al incremento de su actividad y a la posibilidad de que evolucione hacia una erupción.