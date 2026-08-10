Shakira envía mensaje de apoyo a Colombia tras fuerte terremoto

Shakira expresó su solidaridad con Colombia después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país durante la mañana de este 10 de agosto. Mediante sus redes sociales, la cantante envió palabras de aliento a las personas afectadas y pidió mantenerse atentos para brindar ayuda.

La intérprete utilizó sus historias de Instagram para mostrar su preocupación por la situación que atraviesa su país natal, donde el movimiento provocó víctimas y daños en diferentes regiones.

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“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, escribió.

Shakira pide unión ante el terremoto en Colombia

Frente a la emergencia, la artista destacó la solidaridad que caracteriza a los colombianos cuando enfrentan momentos complicados.

“En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”, añadió.

Foto: Instagram shakira

Además de enviar cariño a las familias damnificadas, Shakira hizo un llamado para seguir las recomendaciones de las autoridades y estar preparados para apoyar en cuanto sea posible.

“Abracemos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, concluyó junto con un corazón rojo y la bandera de Colombia.

Captura de pantalla

¿Qué pasó durante el terremoto en Colombia?

El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 horas y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El Servicio Geológico Colombiano actualizó su magnitud a 7.4 y señaló que tuvo una profundidad de 96 kilómetros. El terremoto se sintió en Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Manizales y otras ciudades del país.

Hasta el mediodía se reportaban al menos 100 personas fallecidas, aunque el número podría cambiar conforme avancen las labores de búsqueda. Entre las zonas más golpeadas se encuentra Risaralda, donde el gobernador Juan Diego Patiño confirmó 40 muertes.

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Ante la magnitud de los daños, el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, declaró “desastre nacional”. La medida busca acelerar el envío de recursos, atender a los damnificados y revisar las construcciones afectadas.

Por otro lado, el Ejército de Colombia informó en X que fueron enviadas cuadrillas especializadas a distintas regiones para colaborar en las tareas de emergencia.

Otros famosos colombianos se solidarizan

Maluma fue otra de las celebridades que reaccionó a la tragedia y manifestó su disposición para colaborar con quienes necesitan apoyo.

“Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar”.

Maluma Especial

Camilo también compartió que tiene “un hueco en la panza” después de conversar con algunos amigos que le “contaron lo que vivieron”.