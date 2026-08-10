Colombia en 'situación de emergencia' por terremoto que suma 111 muertos: De La Espriella

El terremoto que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes deja, hasta las 12:30 horas, 111 personas fallecidas y 87 heridas, de acuerdo con el balance presentado por el presidente Abelardo De La Espriella.

El mandatario informó además de miles de viviendas afectadas, edificios colapsados, centros de salud y educativos con daños, así como afectaciones en vías y aeropuertos de distintas regiones del país.

“A las 12:30 de hoy teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidos, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 51 centros educativos averiados, 18 vías averiadas, 6 aeropuertos afectados”, reportó el jefe de Estado.

Las autoridades advirtieron que el balance todavía es preliminar y puede aumentar durante las próximas horas, debido a que continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas con mayores daños.

Se muestran los daños sufridos en la Catedral de Manizales tras el terremoto ocurrido en Manizales, Colombia. AFP

Rescate de personas atrapadas, la prioridad

El presidente ordenó concentrar los esfuerzos en localizar y rescatar a las personas que podrían permanecer bajo los escombros, principalmente en Caldas, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

“He dado una orden. Lo primero es el rescate de las personas que están bajo los escombros”, comentó el presidente.

Los equipos de emergencia mantienen operativos en las zonas donde se reportaron edificios colapsados y viviendas destruidas. La prioridad es localizar a posibles sobrevivientes y proporcionar atención médica a las personas lesionadas.

La magnitud de los daños registrados hasta ahora hace prever que las labores de emergencia continuarán durante las próximas horas, mientras se actualiza el número de víctimas.

Colombia declara situación de emergencia por el terremoto

El Gobierno anunció la declaración de la situación de desastre nacional para coordinar la respuesta frente a las consecuencias del movimiento telúrico.

De acuerdo con el presidente, cada ministro tendrá bajo su responsabilidad un departamento para supervisar directamente las acciones de atención y posteriormente informar sobre los avances.

“Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia, que será suscrita en el transcurso del día. Nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural. Así mismo, se conformaron equipos de trabajo, cada uno encabezado por un ministro y el vicepresidente”, agregó De La Espriella.

La medida busca agilizar la coordinación entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como concentrar recursos en las zonas con mayores afectaciones.

Cadáveres yacen en el suelo cerca de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia. AFP

Estos son los daños reportados hasta las 12:30 horas

El balance presentado por el Gobierno incluye daños tanto en viviendas como en infraestructura estratégica:

111 personas fallecidas.

87 personas heridas.

1,575 viviendas averiadas.

37 viviendas completamente destruidas.

61 edificios colapsados.

18 centros de salud averiados.

51 centros educativos afectados.

18 vías averiadas.

6 aeropuertos afectados.

Las cifras corresponden al corte de las 12:30 horas y podrían modificarse conforme continúen las inspecciones y los trabajos de rescate.

Caldas, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca concentran los operativos

Las labores de atención se concentran especialmente en los departamentos donde se presume que existen personas atrapadas entre los escombros.

Los equipos de rescate trabajan en la identificación de estructuras inestables, búsqueda de sobrevivientes y evaluación de edificios que podrían representar un riesgo adicional para habitantes y personal de emergencia.

El Gobierno busca mantener una coordinación centralizada de las operaciones para evitar duplicidad de esfuerzos y acelerar la llegada de ayuda a las comunidades afectadas.

Gobierno coordina ayuda internacional y donaciones privadas

La respuesta a la emergencia también contempla la participación de organismos y gobiernos extranjeros. El presidente informó que el apoyo internacional será coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Vicepresidencia.

En paralelo, la recolección de insumos provenientes del sector privado y de empresarios estará encabezada por Ana Lucía Pineda, esposa del mandatario, y Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente.

El objetivo es canalizar los recursos y suministros hacia las zonas que requieren asistencia, en coordinación con las autoridades responsables de la emergencia.