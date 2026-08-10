El incómodo momento en que una fan besó en la boca a la actriz Nikita Rawal

Nikita Rawal vivió un momento incómodo durante un evento en Mumbai, India, cuando una joven se acercó para tomarse una fotografía con ella y terminó besándola en los labios frente a las cámaras.

El encuentro fue grabado por fotógrafos que cubrían el evento y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales este domingo 9 de agosto.

En ellas se observa que la interacción comienza como una fotografía entre la actriz y la joven, pero la expresión de Rawal cambia después del beso.

La actriz india intenta tomar distancia mientras la mujer permanece cerca de ella unos segundos más. Hasta ahora, Rawal no ha dado una declaración pública sobre lo ocurrido ni se conoce la identidad de la persona que aparece junto a ella.

Así fue el encuentro entre Nikita Rawal y la fan

Nikita Rawal se encontraba posando para los fotógrafos cuando una joven se acercó para pedirle una fotografía. La actriz aceptó y ambas permanecieron juntas frente a las cámaras.

Durante ese encuentro, la mujer comenzó a besar a Rawal. Primero se acercó a su mejilla y después la besó directamente en los labios.

La reacción de la actriz fue inmediata. En el video se aprecia que cambia su expresión e intenta separarse, aunque la joven continúa cerca de ella durante unos momentos.

La interacción termina poco después y Rawal se aleja para acercarse a otras personas presentes en el evento.

Las imágenes no muestran que hubiera un acuerdo previo para el beso. Sin embargo, la actriz tampoco ha hablado públicamente sobre este episodio, por lo que hasta ahora se desconoce qué ocurrió antes o después de los segundos registrados en video.

El video de Nikita Rawal comenzó a circular en redes sociales

Buena parte de los comentarios se ha concentrado en la forma en que la actriz intenta separarse después del beso y en los límites que deben existir durante los encuentros entre artistas y seguidores.

También surgieron usuarios que cuestionaron si la situación pudo haber sido preparada para las cámaras. Sin embargo, no existe información que respalde esta versión.

Ni Rawal ni los organizadores del evento han señalado que se tratara de una interacción planeada. Tampoco se ha identificado públicamente a la joven que aparece en las imágenes.

Por ello, las versiones que presentan el video como una supuesta estrategia para generar publicidad permanecen únicamente como comentarios surgidos en redes.

Nikita Rawal vivió un incómodo momento durante un evento en Mumbai. IG nikita_rawal

¿Quién es Nikita Rawal?

Nikita Rawal es una actriz y bailarina india que ha trabajado en diferentes proyectos dentro de la industria del entretenimiento de su país.

Su carrera incluye participaciones en cine, videos musicales y proyectos relacionados con la danza. También ha desarrollado trabajos como modelo y productora.

Rawal cuenta con formación en Kathak, una disciplina de danza clásica india que también ha formado parte de su trayectoria profesional.

Además de proyectos dentro del cine hindi, ha trabajado en producciones del sur de India y ha participado en diferentes eventos relacionados con la industria cinematográfica y la moda.

En 2023 recibió un reconocimiento como Promising Debut in Tamil durante los Times Applaud Inspiring Leaders Awards.

Su presencia en eventos públicos en Mumbai también es habitual. La actriz ha participado en alfombras rojas, premiaciones y encuentros vinculados con cine y entretenimiento.

Una fan besó a Nikita Rawal mientras ambas posaban para las cámaras. IG nikita_rawal

Nikita Rawal ya había hablado sobre los límites con sus seguidores

El episodio registrado ahora no es la primera ocasión en que Nikita Rawal habla sobre una experiencia incómoda relacionada con un admirador.

En 2023, la actriz denunció el comportamiento de un hombre que, según reportes publicados en aquel momento, había comenzado a enviarle mensajes y regalos de manera insistente.

La situación escaló hasta generar preocupación en Rawal, quien habló públicamente sobre cómo ese comportamiento había afectado su sensación de seguridad.

En declaraciones recogidas por el medio Bollyy, la actriz señaló que consideraba lo ocurrido una violación a sus límites personales y aseguró que la experiencia la había hecho sentir vulnerable.

Este antecedente ocurrió hace tres años y no tiene relación conocida con la mujer que aparece en el nuevo video.

Hasta ahora no existe información que permita vincular ambos casos.