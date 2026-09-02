“Aunque tenga 80 años”: Daniela Luján revela qué carrera estudia y por qué aún no se gradúa

Daniela Luján reveló que todavía no termina sus estudios universitarios, pero tiene claro que regresará para obtener su título sin importar cuánto tiempo le tome.

Durante un encuentro con medios por la promoción de la quinta temporada de ¿Tú crees?, la actriz fue cuestionada sobre sus estudios y los conocimientos que ha podido aplicar en su carrera.

Daniela aclaró que todavía no cuenta con un título universitario porque hizo una pausa en sus estudios. Sin embargo, aseguró que piensa regresar a las aulas.

“Todavía no. Cuando tenga mi título te lo presumo”, respondió entre risas cuando le preguntaron sobre lo que había aprendido durante la carrera.

Daniela Luján estudia la Licenciatura en Psicología. Mezcalent

¿Qué carrera estudia Daniela Luján?

Daniela Luján estudia la Licenciatura en Psicología, una carrera que decidió cursar por interés personal y por lo que podía aprender para su trabajo como actriz.

Aunque actualmente hizo una pausa, la protagonista de El diario de Daniela aseguró que piensa terminarla.

“Aunque yo tenga 80 años, yo voy a acabar esa carrera, a mí no me importa”, señaló al hablar sobre el tiempo que todavía podría faltarle para graduarse.

La conversación continuó en tono de broma cuando una reportera le aseguró que la prensa estaría presente en su graduación, aunque llegara varios años después.

Daniela siguió el juego y aseguró que podría llegar con bastón para defender su tesis. Por ahora, la actriz no ha dado una fecha para retomar sus estudios ni ha dicho cuándo espera graduarse.

Daniela Luján aseguró que terminará su carrera aunque tenga 80 años. Mezcalent

¿Por qué Daniela Luján decidió estudiar Psicología?

La elección de Psicología también tiene relación con su trabajo. Daniela explicó que estudiar esta carrera le ha ayudado a conocer mejor la parte psicológica de los personajes que interpreta.

La actriz comenzó a trabajar desde niña y gran parte de su carrera ha sido en televisión y teatro. Entre sus proyectos más conocidos se encuentran Luz Clarita, El diario de Daniela, Cómplices al rescate y Una familia de diez.

Sus estudios también le han servido para entender desde otro punto a los personajes que interpreta.

Sin embargo, Daniela aclaró que, al menos por ahora, no tiene planes de trabajar como psicóloga una vez que termine la licenciatura.

“No lo pienso para ejercer”, explicó durante la conversación con los medios.

Aunque tampoco descartó que algún día pudiera cambiar de opinión.

Incluso bromeó con la posibilidad de ofrecer terapia a productores y actores durante las semanas de estreno de sus proyectos, además de instalar un espacio para atender a reporteros que cubren eventos y aeropuertos.

Daniela Luján hizo una pausa en sus estudios de Psicología. Mezcalent

Daniela Luján también habló sobre ir a terapia

Durante la conversación, la actriz también habló sobre la diferencia entre estudiar Psicología y acudir a terapia.

Para Daniela, conocer la teoría no sustituye el trabajo con un especialista. Consideró que leer sobre estos temas no basta para desarrollar inteligencia emocional o entender lo que ocurre a nivel personal.

Explicó que durante una terapia hay una persona que puede hacer preguntas y acompañar el proceso, algo diferente a conocer los conceptos únicamente a través de los libros.

Por ahora, Daniela tiene claro que quiere terminar la licenciatura y conseguir su título, aunque todavía no tenga una fecha para hacerlo.