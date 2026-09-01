¿Michelle Vieth habría pedido que le quitaran la beca a su hijo y fue ella quien lo bloqueó?

Leandro Ampudia, hijo de la actriz Michelle Vieth, habló con Gustavo Adolfo Infante sobre la relación que actualmente mantiene con su mamá y reveló que desde hace varios años no vive con ella. Durante la entrevista, también contó detalles sobre su formación como piloto aviador, sus dificultades económicas y el distanciamiento que existe actualmente dentro de su familia.

¿Leandro considera que Michelle Vieth es una buena mamá?

El joven aseguró que sí reconoce el papel que su madre tuvo durante su infancia y destacó que siempre recibió amor y apoyo de su parte.

Sin embargo, señaló que con el paso de los años la relación entre ambos cambió y aseguró que actualmente las cosas no son como antes.

Leandro explicó que todavía quiere a Michelle y que siempre será su mamá, pero también manifestó su deseo de que, si en algún momento logran recuperar su relación, esta sea diferente y no esté marcada por el control.

Es mi mamá. Siempre la voy a amar, siempre la voy a extrañar y quiero tener una relación buena con ella”, expresó durante la conversación.

Foto: IG

¿Desde cuándo Leandro dejó de vivir con Michelle Vieth?

De acuerdo con su relato, Leandro dejó de vivir con su mamá después de la pandemia. En aquel momento, él y sus hermanos se trasladaron a Acapulco, donde permanecieron con sus familiares.

El joven recordó que Michelle pasó la pandemia con ellos, pero posteriormente regresó a la Ciudad de México, mientras que sus hijos permanecieron en Acapulco.

A partir de entonces, explicó, las visitas de su madre comenzaron a ser menos frecuentes, pues acudía aproximadamente cada cuatro o cinco meses.

¿Qué relación tiene actualmente con su papá?

Leandro también habló sobre su padre y explicó que en los últimos años ha tenido mayor comunicación con él.

Según contó, ambos se mantienen en contacto mediante mensajes y su papá ha comenzado a tener una mayor presencia en su vida, aunque reconoció que tampoco es una relación completamente cercana.

Foto: IG

¿Qué pasó con la carrera de piloto aviador de Leandro?

Uno de los temas que más llamó la atención fue la preparación profesional que Leandro decidió seguir. El joven contó que lleva alrededor de tres años en una academia militar y que durante aproximadamente un año y medio ha vivido en Dakota.

Además, reveló que uno de sus objetivos era continuar con su preparación como piloto aviador, una carrera que, aseguró, le apasiona.

Sin embargo, explicó que actualmente enfrenta dificultades económicas que le impiden continuar con sus estudios.

¿Por qué perdió la beca para estudiar aviación?

Durante la entrevista, Leandro aseguró que tenía una beca que le permitía cubrir parte importante del costo de su formación. Sin embargo, afirmó que una persona anónima habría intervenido para que le retiraran este apoyo.

El joven señaló que logró terminar su primer semestre, pero posteriormente ya no pudo continuar con la misma ayuda económica y quedó con una deuda que actualmente intenta pagar.

Para dimensionar el costo de sus estudios, explicó que un semestre en la escuela de aviación en Estados Unidos puede alcanzar aproximadamente los 50 mil dólares, mientras que con su beca pagaba entre cuatro y ocho mil dólares.

Ante esta situación, Leandro aseguró que actualmente trabaja para hacerse cargo de sus propios gastos, entre ellos comida, vivienda, servicios y el pago de su automóvil.

¿Leandro sigue sin tener comunicación con su mamá?

El joven reveló que recientemente viajó a México para celebrar su cumpleaños número 21 y que aprovechó la ocasión para intentar acercarse nuevamente a Michelle.

Incluso contó que antes de viajar intentó comunicarse con ella, pero aseguró que no obtuvo respuesta y que aparentemente continúa bloqueado en WhatsApp y otras redes sociales.

Leandro explicó que su intención no es mantener el conflicto familiar, sino recuperar la relación con su madre. No obstante, también manifestó su deseo de que, en caso de retomar el contacto, exista mayor honestidad.

Al dirigirse directamente a su mamá, Leandro dejó claro que sus sentimientos hacia ella no han desaparecido pese al distanciamiento.

Yo amo a mi mamá. Eso nunca va a cambiar, soy su hijo, fui su primer hijo y la amo con todo mi corazón”, expresó.

Foto: Instagram Michelle Vieth

Al mismo tiempo, aseguró que desea volver a hablar con ella y reconstruir el vínculo, aunque pidió que las diferencias familiares se enfrenten desde la verdad.

El joven también habló sobre sus hermanos menores y señaló que actualmente existe cierta distancia dentro de la familia.

Aunque prefirió no profundizar sobre la situación de los menores, aseguró que ellos estarían molestos por lo ocurrido con él y Michelle y que el conflicto ha terminado afectando la convivencia familiar.

Leandro reconoció que durante mucho tiempo prefirió mantener estos problemas en privado, pues consideraba que las diferencias familiares debían quedarse dentro de casa. Sin embargo, explicó que decidió hablar públicamente después de que surgieran versiones sobre su situación, no está de acuerdo.

Pese a todo, el hijo de Michelle Vieth insistió en que todavía existe una parte de él que desea recuperar el vínculo con su mamá y volver a tener una relación cercana con ella.