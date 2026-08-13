Verónica Castro dedicó emotivas palabras a Cristian Castro por su graduación; "estoy feliz"

Cristian Castro este 12 de agosto vivió un momento muy especial en su vida personal, ya que a sus 51 años demostró que para estudiar no hay edad. El famoso se graduó de la preparatoria y a la graduación acudió acompañado de su hermano Michelle, algunos tíos y su mamá, Verónica Castro.

La tarde de este miércoles, la madrina de generación fue Verónica Castro, quien dedicó unas palabras a todos los graduados, pero también mandó un mensaje muy especial a su primogénito por haber concluido sus estudios.

Foto: Cuartoscuro.com / Andrea Murcia Monsivais

Las palabras de Verónica Castro a Cristian Castro

Por medio de varios videos subidos a las redes sociales de algunos programas de televisión, se dio a conocer las emotivas palabras que Verónica Castro le dedicó a los egresados de la preparatoria y en especial a su hijo.

“Es un momento, una noche que esperaba, la soñé, la imaginé en un momento de mi vida cuando mi hijo crecí, pero no se me dio hasta ahora. Estoy feliz porque tenía una comezón, que tenía hermanos, primos y todos recibidos y él dijo que hasta que no terminara estaría a gusto (…), yo lo felicito con todo mi corazón. No es fácil estudiar la preparatoria, da miedo”.

Foto: Cuartoscuro.com / Fotografía Cortesía

La actriz también comentó que ella logró terminar sus estudios y que incluso terminó una carrera, por lo que de esta manera alentó a los jóvenes a seguir preparándose.

“A mí me preguntan siempre por qué me fue bien, porque había una diferencia y la diferencia con mis compañeras y yo es que estudié, fui a la universidad, me veían diferente. La diferencia es muy grande”.

Cristian Castro agradece el apoyo por su graduación

A las afueras de la casa de Verónica Castro, Cristian Castro habló con los medios de comunicación y agradeció el apoyo que recibió del público, los medios de comunicación, así como de su familia, tras terminar sus estudios de preparatoria.

“Muchas gracias por la compañía que nos dieron, gracias por estar cerquita de la ceremonia. Fue muy emocionante, muy emocionante lo que dijeron los maestros, fue emocionante. Yo también pude cantar, de dique una canción a mi madre, a mi abuela. Me sentí muy afortunado de tener a mi familia, en su mayoría, en la ceremonia”.

Captura de pantalla

El cantante comentó que sí piensa estudiar una carrera universitaria y compartió que ya se decidió por una.

“Diseño industrial. No creo que sea en línea, va a ser presencial y vamos a tratar de combinar ambas (carreras)”.

Finalmente, destacó que sus hijos mayores ya son unos jóvenes que estudian la universidad.