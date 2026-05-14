'El partido', documental sobre la 'Mano de Dios' de Maradona en México 86 se estrenó en Cannes

La legendaria “Mano de Dios” Diego Maradona en el Mundial de México 1986 llegó al Festival de Cannes 2026 con el estreno del documental El partido, una producción que revive el inolvidable duelo entre Argentina e Inglaterra y profundiza en el impacto histórico, deportivo y político de aquel encuentro.

La cinta, que cuenta con la participación de algunos de los legendarios jugadores de aquel partido, como Gary Lineker y John Barnes para la selección británica y los albicelestes Jorge Valdano y Jorge Burruchaga, se presentó el miércoles en el certamen francés, fuera de competición.

Diego Armando Maradona guió a Argentina al título del Mundial de México 1986. Mexsport

En 91 minutos --los mismos que duró el partido--, los argentinos Juan Cabral y Santiago Franco hacen una radiografía de aquel encuentro de cuartos de final que pasó a la historia por dos goles de Maradona, el de "la mano de Dios" y el "del siglo", y que se zanjó 2-1 con victoria argentina.

En el minuto 51, Maradona abrió el marcador con un controvertido gol en el que utilizó una mano para desviar el balón a la red.

Especial

Apenas unos cuatro minutos más tarde, Maradona anotó el que ha sido llamado "el gol del siglo", al eludir a medio equipo inglés a la carrera y definir ante la salida del arquero Peter Shilton.

Lineker descontó sobre el final, al minuto 81, pero ya la suerte del partido estaba sellada.

"En ese partido está toda la justicia, las injusticias, la belleza... en una especie de olla a presión. Ese partido contiene todos los partidos posibles de la historia", dicen los directores en una entrevista con a AFP.

En el documental, ocho de los protagonistas de aquel histórico encuentro rememoran las imágenes del partido mientras van comentando momentos especiales.

Contactarlos y convencerlos no fue tarea fácil, admiten los cineastas, pero "sabían que habían vivido un evento histórico de gran trascendencia mundial, y había ganas de charlar de eso".

"Gary [Lineker] al principio decía: 'pero, ¿de qué vamos a hablar si ya hablamos de todo lo que hay?'", recuerdan sonriendo.

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Pero al ver las primeras imágenes y la visión que querían proyectar los autores, acabaron participando.

"Amigos del colegio"

Al final, parecían "amigos del colegio que no se ven desde hace años", rememoran.

Para el rodaje de ese encuentro, que se hizo en Madrid, separaron a los equipos "porque no queríamos que se juntaran más que frente a la cámara" para poder capturar ese momento.

El documental desgrana numerosas anécdotas previas al partido, como las camisetas que improvisaron los argentinos, que decidieron cambiar porque eran demasiado calurosas. Tuvieron que coser el escudo a última hora.

Una de las dos camisetas usadas por Maradona acabó en manos de un jugador británico (Steve Hodge) y hace unos años fue subastada por más de siete millones de libras esterlinas.

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En otro momento de la película, se cuenta la charla que tuvieron el técnico argentino Carlos Bilardo y Julio Olarticoechea (que había dejado la selección) en un peaje meses antes del partido para convencerle de volver.

Al final, Olarticoechea jugó y fue el autor del "nucazo de Dios", que evitó el segundo gol de los ingleses, el que habría sido el empate.

Para Cabral y Franco, la idea era mostrar este partido, tantas veces analizado y comentado, "desde un ángulo nuevo" y explicar tanto a argentinos como ingleses el otro lado de la historia.

La cinta también muestra, mediante imágenes de archivo, el contexto explosivo de la guerra de las Malvinas y la crisis que desató entre las dos naciones cuatro años antes del Mundial.

"Hay el aspecto casi político-diplomático de hacer una película que sea balanceada entre Argentina e Inglaterra, pero también que le interese al resto del planeta", dicen. "Es una mirada muy purista, planetaria".

Con información de AFP

PJG