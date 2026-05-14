Sandra Echeverría rompió el silencio para Sale el Sol sobre el proceso legal que enfrenta tras haber sido víctima de una estafa piramidal.

La actriz compartió detalles actualizados sobre el estado de sus ahorros y la situación de los responsables, dejando claro que, aunque hay avances, la lucha por la justicia continúa.

Sandra Echeverría recupera parte de su dinero tras sufrir estafa piramidal IG sandraecheverriaoficial

¿Logró recuperar su dinero? Sandra Echeverría revela la verdad

Tras la detención de los implicados, Echeverría confirmó que finalmente se logró la vinculación a proceso de los señalados. La actriz desmintió además los rumores que circulaban sobre una supuesta contrademanda en su contra, calificando esas versiones como una estrategia de engaño por parte de los estafadores.

Durante sus declaraciones, Sandra confesó que, debido a la exposición pública de su caso y a la presión ejercida, logró recuperar una fracción de su capital.

“Con la presión de ciertas historias logré un reembolso de ciertas cantidades; sin embargo, todavía falta un buen porcentaje”, explicó la intérprete.

Sandra Echeverría recupera parte de su dinero tras sufrir estafa piramidal IG sandraecheverriaoficial

Adultos mayores y familias fueron las verdaderas víctimas de la estafa

A pesar de haber recuperado parte de sus ahorros, la actriz señaló que su prioridad no es solo su beneficio personal, sino el de otras víctimas que se encuentran en situaciones críticas.

Mencionó con tristeza que familiares suyos y adultos mayores perdieron el patrimonio de toda su vida en este fraude que operó bajo engaños durante más de dos años.

Sobre el futuro de los implicados, Sandra informó que los responsables ya se encuentran detenidos. Explicó que las autoridades han otorgado un plazo de tres meses para la investigación complementaria, por lo que los juicios se retomarán formalmente a partir de julio.

La actriz hizo un llamado a que más personas se atrevan a denunciar, señalando que los estafadores solían dar “largas” prometiendo pagos que nunca llegaban, asegurando que retomarían juntas de pago que se posponían mes tras mes.

Sandra Echeverría anuncia que lanzará nueva música

En medio del caos legal, Sandra Echeverría también anunció buenas noticias para su carrera profesional. Este viernes 15 de mayo, la artista lanzará su nuevo sencillo titulado “Con ésta me despido”, marcando su regreso oficial a la música tras dos años de ausencia.

Este estreno representa una nueva etapa para ella tras realizar cambios en su disquera y equipo de trabajo; además, adelantó que este tema es solo el inicio de un nuevo EP que planea estrenar en los próximos meses.