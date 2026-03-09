Daddy Yankee será abuelo de una niña: así fue la fiesta de revelación de su hija Jesaaelys

Daddy Yankee fue uno de los nombres que estuvo en tendencia este fin de semana, pero esta vez por una noticia familiar. Su hija menor, Jesaaelys Ayala, celebró una fiesta de revelación de género para anunciar que está esperando una niña junto a su esposo, Carlos Olmo. La influencer compartió el momento con sus seguidores a través de redes sociales, donde mostró algunos detalles de la celebración que reunió a familiares y amigos cercanos.

El anuncio ocurre en medio de un momento familiar complejo para la familia del cantante. Desde que comenzó el conflicto legal entre Daddy Yankee y su ahora exesposa, Mireddys González, la relación entre el artista y su hija se ha visto distante. Esta situación ha sido evidente en varios acontecimientos importantes en la vida de Jesaaelys, donde la ausencia del intérprete de “Gasolina” ha llamado la atención.

La hija de Daddy Yankee, Jesaaelys Ayala, Foto: @jesaaelys.

Así fue la revelación de género del bebé de Jesaaelys Ayala

La pareja realizó la celebración el 7 de marzo, aunque el video del momento fue publicado hasta la mañana del 8 de marzo en la cuenta de Instagram de la influencer. En las imágenes se observa cómo Jesaaelys Ayala y Carlos Olmo comparten el momento con sus invitados mientras descubren el sexo de su primer bebé.

Captura de pantalla

Para revelar la noticia, los futuros padres abrieron un pequeño clóset que contenía ropa de bebé en color rosa. En ese instante también se liberó humo del mismo color, confirmando que se convertirán en padres de una niña.

El video fue acompañado por un mensaje que resume la emoción de la pareja ante la llegada de su hija.

“¡Es una nena! La princesa de papá y la nueva sirenita de mamá”, se lee en la descripción del video.

Captura de pantalla

La decoración del evento se caracterizó por tonos verde pastel elegidos por la futura madre, mientras que Carlos Olmo decidió vestir una camisa rosada, lo que para algunos invitados fue una pista sobre el resultado de la revelación.

Durante la reunión también hubo diferentes actividades para los asistentes. Los invitados pudieron disfrutar de dulces, helados y participar en juegos tradicionales que suelen realizarse en celebraciones relacionadas con la llegada de un bebé.

El anuncio del embarazo de la hija de Daddy Yankee

La noticia del embarazo fue compartida por Jesaaelys Ayala y su esposo el pasado 13 de febrero mediante un emotivo video grabado en una playa de Puerto Rico. En el clip, la pareja mostró algunos momentos juntos mientras revelaban que están esperando a su primer hijo.

La publicación fue acompañada por un mensaje con el que expresaron su felicidad por esta nueva etapa.

Jesaaelys Ayala González

“Un poquitito de ti y un poquitito de mí. Una promesa de Dios”.

En ese mismo anuncio también dieron a conocer que el nacimiento del bebé está previsto para el mes de agosto. Desde entonces, Jesaaelys ha compartido algunos detalles de su proceso de embarazo con sus seguidores.

La influencer también explicó que decidieron mantener la noticia en privado durante varias semanas. Esto se debió a una experiencia difícil que vivieron meses antes, cuando perdieron un embarazo.

El distanciamiento entre Jesaaelys Ayala y Daddy Yankee

El vínculo entre Jesaaelys Ayala y su padre ha sido tema de conversación desde que se dio a conocer la separación entre Daddy Yankee y Mireddys González, después de casi tres décadas de matrimonio.

daddy yankee

El cantante anunció a finales de 2024 que su relación con Mireddys había terminado, aunque el divorcio se hizo oficial hasta febrero de 2025 con la firma de los documentos correspondientes.

Tras la ruptura comenzó una disputa legal relacionada con el manejo y control de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris. Este conflicto ha incluido acusaciones públicas entre ambas partes.

Instagram

Por un lado, Daddy Yankee ha señalado a su expareja por presunto robo de regalías y problemas en la administración de las compañías. Por su parte, Mireddys González ha solicitado la devolución de 50 millones de dólares que, según su versión, fueron retirados sin autorización de cuentas vinculadas a sus negocios conjuntos.

En medio de esta situación, Jesaaelys Ayala ha mostrado públicamente su apoyo hacia su madre, lo que ha provocado que su relación con el cantante se mantenga distante.

Instagram

Hasta ahora no se ha confirmado si el intérprete ha tenido algún acercamiento con su hija tras la noticia de que pronto se convertirá en abuelo de una niña.

