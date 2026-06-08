Cynthia Klitbo responde a las críticas por su relación con un hombre 29 años menor que ella

Cynthia Klitbo atraviesa una nueva etapa en el amor y no tiene problema en hablar abiertamente sobre ella. La actriz mexicana, reconocida por su participación en exitosas producciones televisivas, confirmó recientemente su relación con Luis Rodríguez, un director de cine con quien ha encontrado una nueva oportunidad sentimental.

Foto: Instagram Laklitbocynthia

Sin embargo, más allá del romance, lo que ha llamado la atención del público es la diferencia de edad entre ambos, tema sobre el que la intérprete decidió pronunciarse sin rodeos.

Cynthia Klitbo rechaza el término “colágeno”:

Durante un encuentro con los medios, la actriz expresó su desacuerdo con el término que suele utilizarse para referirse a las relaciones en las que una mujer mantiene un romance con un hombre más joven.

A mí eso del colágeno no sé si me gusta mucho”, dijo refiriéndose al término y señaló que incluso le parecía muy despectivo.

Klitbo también cuestionó los señalamientos que suelen surgir cuando una mujer sostiene una relación con una persona menor que ella.

Yo creo que todas las mujeres tenemos el mismo derecho de cualquier hombre y yo no sé por qué cuando los hombres se enamoran de una más joven no pasa nada, entonces yo creo que voy en contra de esta sociedad patriarcal”.

Con su característico sentido del humor, añadió:

Voy armando camino para las que siguen detrás de mí”, bromeó la actriz.

Foto: Instagram Laklitbocynthia

¿Ya conoce a la familia de su pareja?

Sobre la relación que mantiene con el entorno familiar de Luis Rodríguez, Cynthia reveló que aún no ha tenido la oportunidad de conocer a su suegra, aunque sí ha convivido con otros integrantes de la familia.

La actriz comentó que ya conoce a su cuñado y que existe una buena relación entre ambos.

La respuesta de Luis Rodríguez a los cuestionamientos:

Por su parte, Luis Rodríguez también fue cuestionado sobre las críticas que ha recibido la pareja debido a la diferencia de edad. Lejos de mostrarse preocupado por los comentarios, aseguró que lo importante es el bienestar de ambos.

Estamos bien, todo bien, compartimos afinidades y gustos. Me gusta llevarla bien con Cynthia. Yo creo que mientras nosotros estemos bien, lo demás es intrascendente”, dijo su novio.

Foto: Instagram luisrodlov

Asimismo, destacó que su familia ha recibido positivamente a la actriz.

En términos de mi familia, la han aceptado bien; me ven bien y contento”, agregó.

Mientras continúan disfrutando de esta etapa de su relación, tanto Cynthia Klitbo como Luis Rodríguez han dejado claro que las opiniones externas no influyen en su decisión de seguir construyendo su historia juntos.