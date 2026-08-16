Mariana Echeverría dice no tener FOMO por Me Caigo de Risa y lanza críticas al elenco actual

Mariana Echeverría habló sobre su ausencia de Me Caigo de Risa, programa del que formó parte durante nueve temporadas, y aseguró que no siente FOMO por no pertenecer al elenco actual. La conductora también hizo una comparación entre la etapa que vivió dentro de la llamada Familia Disfuncional y la situación que observa en el programa.

Sus declaraciones llamaron la atención debido a que cuestionó las motivaciones de algunos de los integrantes actuales. Echeverría recordó que, en otra etapa de su carrera, incluso habría aceptado participar en Me Caigo de Risa sin cobrar, debido a la diversión que encontraba en el formato.

Mariana Echeverría dice no tener FOMO por Me Caigo de Risa IG: marianaecheve

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre el elenco actual de Me Caigo de Risa?

La declaración de Mariana Echeverría no pasó desapercibida, ya que la conductora no solo habló de su ausencia, sino que estableció una comparación entre la etapa que ella vivió en Me Caigo de Risa y la situación que observa en la actualidad.

Echeverría afirmó que algunos integrantes del programa actualmente acudirían “nada más para cobrar”, una postura que contrasta con la relación que ella asegura haber tenido con el proyecto durante los años en los que formó parte de la llamada Familia Disfuncional.

Aunque no incluyó nombres, describió que el elenco ya no quiere participar en las dinámicas, como “dejarse embarrar o subirse al escenario inclinado”.

Siento que ya muchos, no voy a decir nombres, como que ya van nada más para cobrar y como que ya no se dejan hacer todo, ni se dejan embarrar, ni todos mueren por subirse al escenario inclinado.

Sin embargo, ahora su percepción es diferente. Echeverría dejó claro que no siente la necesidad de regresar al foro ni considera que se esté perdiendo una experiencia que le genere ansiedad o arrepentimiento.

Durante varios años, Mariana fue una de las caras identificadas con el formato y participó en sus dinámicas junto a Faisy y otros integrantes de la Familia Disfuncional.

Foto: Facebook Mariana Echeve

Mariana Echeverría asegura que no tiene FOMO por quedar fuera de Me Caigo de Risa

El término que utilizó Mariana para describir su posición fue FOMO, acrónimo de Fear of Missing Out, que puede traducirse como “miedo a perderse algo”.

En este contexto, la conductora explicó que, aunque en su momento llegó a declarar que haría el programa incluso sin cobrar, lo que actualmente ve en pantalla ya no le provoca ese mismo sentimiento.

Sería un proyecto que yo haría hasta gratis, ¿no? Porque me divierto tanto y me la pasaba tan bien. Ahorita ya no me da FOMO no estar ahí.

Además, agregó que, para ella, la diferencia está en el vínculo emocional con el formato, que ya no se reduce a la vigencia mediática y al salario, sino que, desde su perspectiva, carece del compromiso que caracterizó al elenco en sus mejores etapas.

Siento que ya pasó a como ‘ah, pues me pagan bien, estoy al aire y estoy vigente y ya’, no siento que estén enamorados del proyecto.

Finalmente, la conductora, quien también participó en el programa Se Vale, volvió a recalcar que Me Caigo de Risa es uno de los formatos que haría sin condiciones económicas de por medio.

Son proyectos que me enamoran, que incluso sí los haría gratis, porque amo lo que hago.

Mariana Echeverría dice no tener FOMO por Me Caigo de Risa IG: @marianaecheve

¿Por qué Mariana Echeverría salió de Me Caigo de Risa?

La salida de Mariana Echeverría ocurrió después de una serie de diferencias con Faisy y en medio de una etapa de gran exposición mediática para la conductora, luego de su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Tanto Mariana como Faisy han hablado públicamente sobre el distanciamiento que tuvieron, aunque cada uno ha presentado su propia perspectiva.

En agosto de 2025, Faisy respondió directamente a la versión de que él habría pedido la salida de Echeverría de Me Caigo de Risa.

Meses después, el propio Faisy profundizó en el tema. En una entrevista con Cecy Gutiérrez, explicó que llegó a contemplar su renuncia al programa debido a las diferencias que tuvo con Mariana. El conductor señaló que el problema trascendió porque, a diferencia de otros desacuerdos dentro del elenco, este caso llegó al ámbito público.

Cabe destacar que Faisy negó haber solicitado directamente la salida de Mariana Echeverría del programa. Por ello, no resulta preciso reducir la historia a que Faisy “corrió” a Mariana del programa.

Las declaraciones públicas de ambos muestran un distanciamiento profesional y personal, pero también versiones diferentes sobre cómo se produjo la separación.

Mariana Echeverría dice no tener FOMO por Me Caigo de Risa IG: @marianaecheve

El elenco de Me Caigo de Risa tras la salida de Mariana Echeverría

La salida de Mariana no significó el final de Me Caigo de Risa. El programa continuó con Faisy como conductor y con distintos integrantes de la Familia Disfuncional.

El programa, además, ha atravesado diferentes etapas y modificaciones en su elenco. La ausencia de Mariana forma parte de esa evolución, aunque su nombre continúa asociado con algunas de las temporadas más recordadas.

Por eso, las declaraciones actuales adquieren una lectura distinta. Mientras Me Caigo de Risa continúa con su dinámica y sus integrantes, Mariana Echeverría asegura que ya no siente FOMO por estar fuera y cuestiona las motivaciones de algunos de quienes actualmente participan.