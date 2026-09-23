Cynthia Klitbo niega ser clasista tras críticas en La Casa de los Famosos

Después de salir de La Casa de los Famosos México, Cynthia Klitbo comenzó a conocer las críticas que provocaron algunos de sus comentarios dentro del reality. Entre los señalamientos que decidió enfrentar se encuentra el de clasismo.

Cynthia Klitbo niega ser clasista tras salir de LCDLFM

Cynthia Klitbo rechazó ser clasista durante las entrevistas que concedió este martes 22 de septiembre, luego de terminar su participación en La Casa de los Famosos México. Para defender su postura, la actriz habló de su origen y de las colonias donde creció.

Klitbo reconoció que, después de abandonar la competencia, se encontró con diferentes opiniones sobre su comportamiento. Una de ellas estaba relacionada con la manera en que habló sobre algunos de sus compañeros durante las semanas de convivencia.

“No soy clasista. Yo me crié en Clavería y en Azcapotzalco”.

La actriz sostuvo que la educación no depende del origen de una persona y recordó que parte de su infancia y juventud transcurrió en zonas como Clavería, Azcapotzalco y Popotla, en la Ciudad de México.

El tema apareció en varias de sus entrevistas posteriores al reality. En una conversación con Shanik Berman, Klitbo volvió a referirse al señalamiento y aseguró que llegó a vivir en una vecindad en Clavería y estudió la preparatoria en Azcapotzalco.

También defendió el derecho de las personas a buscar mejores condiciones de vida sin importar su lugar de origen. Según explicó, ella misma se considera una persona aspiracional y no cree que eso implique despreciar a quienes viven en otras condiciones.

Cynthia Klitbo negó ser clasista tras las críticas que recibió por su participación en La Casa de los Famosos. Mezcalent

Por qué acusaron a Cynthia Klitbo de clasista en La Casa de los Famosos

Las críticas contra Cynthia Klitbo comenzaron mientras todavía se encontraba en La Casa de los Famosos México. Uno de los episodios que generó señalamientos ocurrió durante un conflicto con Aldo Rendón, con quien tuvo una discusión dentro del programa en agosto.

Después del enfrentamiento, Klitbo habló con Gema Garoa sobre el estilista y señaló que ambos no estaban “en el mismo nivel”. También hizo referencia a sus respectivas profesiones al explicar que ella contrataba personas para vestirla, mientras Rendón trabajaba vistiendo a otras personas.

Esas declaraciones fueron interpretadas por algunos usuarios en redes sociales como clasistas, al considerar que establecían una diferencia de nivel entre ambos a partir de su trabajo y posición. La actriz también recibió cuestionamientos por otras expresiones realizadas durante la convivencia.

En otro momento dentro del reality, Klitbo habló sobre su molestia con Ese Pérez y aseguró que su problema estaba relacionado con comportamientos que consideraba vulgares. En esa conversación ya había rechazado que su postura tuviera relación con niveles sociales y mencionó que ella había nacido en Azcapotzalco.

La propia producción recopiló después algunos momentos de su participación en los que Klitbo utilizó expresiones relacionadas con lo que consideraba personas “decentes” o comportamientos “guarros”. Esos comentarios también formaron parte de las conversaciones generadas alrededor de la actriz durante su estancia.

Cynthia Klitbo rechazó las acusaciones de clasismo y recordó que creció en Clavería, Azcapotzalco y Popotla. Grosby Group

Cynthia Klitbo habla de sus gustos y las críticas por la apariencia

Las acusaciones de clasismo no fueron el único tema que Cynthia Klitbo abordó tras abandonar la casa. Durante su entrevista con Shanik Berman también respondió a los cuestionamientos relacionados con sus comentarios sobre la apariencia física de otras personas.

La actriz reconoció que le gustan las personas que considera atractivas y explicó que tiene interés por el arte y la estética. Incluso señaló que puede reconocer cuando una mujer le parece guapa sin que esto tenga relación con su orientación sexual.

Klitbo insistió en que esas preferencias no significan que se considere superior a otras personas. Al hablar sobre su propia apariencia también reconoció que ella no se considera perfecta y defendió su derecho a expresar cuáles son sus gustos personales.

La actriz relacionó nuevamente estas críticas con su postura sobre las aspiraciones personales. Explicó que haber crecido en una zona popular no significa que una persona tenga que renunciar a buscar otras oportunidades o modificar las condiciones en las que vive.