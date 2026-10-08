Cyberpunk 2077 llegará al cine: Paramount prepara película del videojuego

Paramount y CD Projekt Red firmaron el acuerdo para producir la película live-action de Cyberpunk 2077. La compañía de Hollywood adquirió los derechos mundiales para trasladar la exitosa franquicia de videojuegos a la pantalla grande. El trato marca el debut de la saga en el formato de acción real.

El productor Lorenzo di Bonaventura, mundialmente reconocido por orquestar las cintas de Transformers y G.I. Joe, lidera el proyecto. Trabajará en estrecha colaboración con el estudio polaco dueño de la propiedad intelectual. El objetivo apunta a expandir la enorme rentabilidad comercial del título.

La ciudad de Cyberpunk 2077 será adaptada en live action. Foto: Cyberpunk.net

La información sobre el elenco, el guionista principal y el director continúa bajo confidencialidad. La adaptación dio apenas sus primeros pasos legales en los despachos creativos. Los ejecutivos planean revelar los primeros detalles y una posible fecha de estreno durante los próximos meses.

La narrativa transcurrirá en las peligrosas calles de Night City, la emblemática metrópolis del juego original. Los productores barajan adaptar los eventos exactos del título o apostar por una historia independiente. Este último modelo replicaría la fórmula ganadora de la serie de animación Cyberpunk: Edgerunners.

El ascenso y la redención en la industria

La historia de desarrollo de Cyberpunk 2077 genera tanta atención mediática como su universo narrativo. El título debutó en consolas con múltiples fallos técnicos y fuertes críticas de los usuarios. CD Projekt Red enfrentó devoluciones masivas y serias amenazas de demandas colectivas.

El estudio revirtió el panorama adverso mediante actualizaciones y expansiones de alta calidad. Las mejoras transformaron radicalmente la experiencia del jugador y catapultaron las ventas globales. La cifra oficial superó las 40 millones de copias vendidas, posicionando a la obra como un gigante del mercado.

El videojuego de Cyberpunk 2077 ha sido todo un éxito. Foto: Cyberpunk.net

La trama original sigue los pasos de V, un mercenario callejero que porta un biochip letal en el cerebro. El dispositivo tecnológico sobreescribe su conciencia con la personalidad del terrorista digital Johnny Silverhand. Ambos unen fuerzas para derrocar a la poderosa corporación Arasaka.

La adaptación cinematográfica abre las puertas al regreso triunfal de Keanu Reeves. El aclamado actor interpretó a Johnny Silverhand en el entorno virtual. Su contratación para la cinta representaría un gancho comercial gigantesco para dominar la taquilla mundial.

Paramount consolida su imperio del gaming

El aterrizaje de la franquicia en los cines completa el ciclo expansivo de la marca. Las historias de este universo distópico cuentan ya con novelas, cómics de colección y series de anime. El paso al cine de live action corona la estrategia de diversificación de la firma desarrolladora.

Paramount Pictures suma esta codiciada licencia a su portafolio de propiedades interactivas. El estudio desarrolla simultáneamente la adaptación cinematográfica de Call of Duty, otro coloso invencible de la industria del entretenimiento digital.

Todavía no se revela quién dirigirá la película de Cyberpunk 2077. Foto: Cyberpunk.net

La cartelera refleja el ritmo agresivo de la distribuidora en el sector de los videojuegos. El día 16 de este mismo mes, la compañía estrenará en las salas la nueva película de Street Fighter. Esta inversión reafirma el valor de los títulos virtuales como la nueva mina de oro de los estudios de cine.

La obra considerada como la heredera espiritual de Blade Runner toma forma definitiva. Los fanáticos de la ciencia ficción y los jugadores aguardan el inicio del rodaje.