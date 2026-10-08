Travis Barker habla sobre su hospitalización: ¿qué le pasó al esposo de Kourtney Kardashian?

Travis Barker, baterista de Blink-182 y esposo de Kourtney Kardashian, reveló por qué tuvo que ingresar al hospital y someterse a una cirugía. El músico explicó que llevaba varias semanas con molestias que afectaban su brazo, mano y dedos, una situación que comenzó a preocuparle por el impacto que podría tener en su trabajo.

La noticia llamó la atención de sus seguidores después de que circularan imágenes del artista en una habitación del hospital, con gorro quirúrgico, bata y conectado a distintos dispositivos médicos. En una de las fotografías aparece acompañado de Kourtney, quien estuvo con él durante este proceso.

Fue el propio Travis quien decidió explicar lo ocurrido a través de Instagram. Lejos de dejar crecer las especulaciones sobre su estado de salud, contó qué le detectaron los médicos y por qué decidió atender el problema cuanto antes.

¿Qué le pasó a Travis Barker y por qué necesitó cirugía?

El músico explicó que el problema comenzó a manifestarse después de uno de sus conciertos del mes pasado. Desde entonces, tenía una sensación de adormecimiento en el brazo, la mano y los dedos, por lo que necesitó someterse a una prueba para revisar el funcionamiento de sus nervios.

Los resultados indicaron que debía someterse a una liberación del túnel cubital, un procedimiento que busca reducir la presión sobre el nervio cubital, relacionado con la sensibilidad y el movimiento de parte de la mano.

El músico explicó que el problema comenzó a manifestarse después de uno de sus conciertos del mes pasado. Instagram: travisbarker

Barker compartió los detalles de la intervención y explicó que quería resolver el problema lo antes posible para evitar que interfiriera con su carrera musical.

El baterista también se mostró optimista sobre su recuperación. Según contó, esperaba encontrarse bien en unas semanas y poder continuar tocando sin que las molestias afectaran sus presentaciones.

Incluso hizo una broma sobre la reacción de su esposa ante la operación. El comentario acompañó la fotografía que publicó desde el hospital y dejó ver que, pese a la intervención, mantenía el buen humor.

Incluso hizo una broma sobre la reacción de su esposa ante la operación. Instagram: travisbarker

Para Travis, atender este problema era importante, especialmente por las exigencias físicas de su trabajo. Tocar la batería requiere coordinación y movimientos constantes de los brazos y las manos, por lo que recuperar la sensibilidad resulta fundamental para continuar con sus actividades.

¿Qué es el síndrome del túnel cubital que afectó al baterista?

La cirugía a la que se sometió Travis Barker está relacionada con la compresión del nervio cubital, que pasa por la zona interna del codo y se extiende hasta la mano. Cuando este nervio recibe demasiada presión, pueden aparecer síntomas como hormigueo, entumecimiento y debilidad.

Estas molestias pueden sentirse especialmente en el dedo meñique y parte del anular. En algunos casos, también pueden dificultar acciones cotidianas que requieren sujetar objetos o mover los dedos con normalidad.

La liberación del túnel cubital busca aliviar esa presión. Para hacerlo, el cirujano libera las estructuras que comprimen el nervio y, dependiendo del caso, puede ser necesario cambiar su posición.

No debe confundirse con el síndrome del túnel carpiano, otra afección causada por la compresión de un nervio, pero que ocurre en la muñeca y afecta al nervio mediano.

La recuperación depende de la gravedad del problema y del tipo de intervención. Aunque algunas personas retoman actividades ligeras en poco tiempo, la recuperación completa puede tardar más. En el caso de Barker, el propio músico señaló que esperaba estar bien en unas semanas, aunque deberá seguir las indicaciones de sus médicos.

La familia de Travis Barker y Kourtney Kardashian

Mientras el músico se recupera, Kourtney Kardashian continúa a su lado. La pareja se casó en 2022 en una ceremonia celebrada en Portofino, Italia, después de años de amistad que terminaron convirtiéndose en una relación sentimental.

En noviembre de 2023 nació Rocky, el primer hijo que tienen en común. Kourtney también es madre de Mason, Penelope y Reign, fruto de su relación con Scott Disick, mientras que Travis tiene otros tres hijos: Landon, Alabama y Atiana.

La convivencia de esta familia ensamblada ha implicado ajustes para todos. Kourtney ha contado que ella y Travis se tomaron su tiempo para decidir cómo compartir un hogar sin alterar demasiado la vida de sus hijos.

Mientras el músico se recupera, Kourtney Kardashian continúa a su lado.

Por ahora, la atención está puesta en la recuperación del baterista, quien decidió explicar personalmente el motivo de su hospitalización. Sus seguidores esperan que pueda volver pronto a los escenarios y continuar con sus compromisos musicales.