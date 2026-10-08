Frentes Políticos/ 8 octubre 2026

1.

Potencial. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó casi 1.2 billones de pesos de inversión durante su sexenio para electricidad y gas natural. De ese monto, 1,027 billones irán a electricidad y 140 mil 905 millones a gasoductos, con una meta de alrededor de 38 mil megawatts. Va por la soberanía energética, la sustentabilidad, la justicia social y el desarrollo nacional. Luz Elena González, secretaria de Energía, anticipó que, al cierre del gobierno, al menos 60% de la generación eléctrica será pública y que las renovables pasarán de 24 a 38 por ciento. Mientras tanto, la CFE estrena seis centrales de ciclo combinado para mantener encendido el país.

2.

Fortaleza. Grecia Quiroz no baja la voz ni un decibel. A casi un año del asesinato de Carlos Manzo, la alcaldesa de Uruapan volvió a San Lázaro con una exigencia, que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y se investigue hasta las últimas consecuencias quién ordenó y quién participó en el homicidio. No pide favores, insiste; pide justicia. La legisladora Guadalupe Arias puso el punto de acuerdo, Germán Martínez ofreció respaldo y MC se sumó. El mensaje político es que la Fiscalía de Michoacán ya no es suficiente para una familia que reclama certezas. Quiroz ya avisó, no la van a silenciar.

3.

Quinceañera. Morena llegó a los tres lustros e hizo una fiesta a lo grande en el Auditorio Nacional, con gobernadores, legisladores y la estructura partidista reunidos para recordar “de dónde vienen”. Con Andrés Manuel López Obrador se pusieron los cimientos, Martí Batres encabezó el partido en su primera etapa y figuras como Marcelo Ebrard acompañaron la gestación desde aquellas batallas en el PRD. Morena ya no es aquella asociación civil que buscaba convertirse en partido político, hoy gobierna el país y tiene una maquinaria territorial que hace palidecer a sus adversarios.

4.

Atención. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, reunió por videoconferencia a secretarias y secretarios de Gobierno, así como a responsables de las comisiones de búsqueda estatales para reforzar la coordinación en la localización de personas desaparecidas y la protección de los derechos humanos. La reunión llega en un momento especialmente sensible, pues expertos de la ONU han advertido sobre las amenazas que enfrentan madres y familias buscadoras cuando salen a localizar a sus seres queridos. Buscar no puede convertirse en un peligro. Esta responsabilidad corresponde al Estado y sus autoridades, no a las familias. Lo olvidan.

5.

Ocurrente. Rocío Nahle enfrenta críticas por su respuesta ante las afectaciones por las lluvias en Xalapa. Mientras familias damnificadas reclaman apoyos y soluciones, la propuesta de reubicar a habitantes de zonas de riesgo en Emiliano Zapata ya encendió la polémica. Para sus detractores, mover a la gente no sustituye la obligación de atender el desastre ni garantiza vivienda digna, servicios, transporte y certeza patrimonial. Si la propuesta no viene acompañada de dictámenes técnicos, presupuesto, servicios y garantías para las familias, la ocurrencia puede acabar convertida en otro problema. Y Nahle, en eso, tiene experiencia.