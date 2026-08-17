El curioso papel de Hayden Panettiere en 'Malcolm el de en medio'; ¿te acuerdas de su personaje?

Hayden Panettiere tuvo una participación breve, pero memorable, en Malcolm el de en medio, mucho antes de alcanzar fama internacional con producciones como Heroes, Nashville, Scream y Triunfos robados. La actriz, quien murió el 16 de agosto a los 36 años, apareció en cuatro episodios de la popular serie de comedia.

Dentro de la historia interpretó a Jessica, una adolescente inteligente, manipuladora y capaz de conseguir lo que quería utilizando las debilidades de quienes la rodeaban. Aunque no formó parte del elenco principal, su personaje logró poner en aprietos a Malcolm, Reese y hasta a Lois.

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¿Quién era Jessica en Malcolm el de en medio?

Jessica era compañera de clase de Malcolm y Reese, pero con el paso de los episodios también comenzó a convivir con su familia. Desde su primera aparición dejó claro que tenía una gran habilidad para engañar y controlar las situaciones a su favor.

Lejos de comportarse como cualquier otra adolescente de la serie, el personaje analizaba a las personas y encontraba la manera de convencerlas. Esta personalidad provocaba conflictos, especialmente cuando Malcolm descubría sus verdaderas intenciones.

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Uno de los momentos que mejor muestra su forma de actuar ocurre cuando logra que Lois le preste el automóvil. Para conseguirlo, Jessica utiliza una historia personal con la que despierta su empatía; sin embargo, Malcolm pronto se da cuenta de que la joven solamente se aprovechó de la situación.

La relación entre Jessica y Malcolm

Entre ambos personajes existía una combinación de rivalidad y atracción. Jessica era una de las pocas adolescentes que podía enfrentarse intelectualmente con Malcolm y, en ocasiones, incluso lograba adelantarse a sus decisiones.

Mientras Malcolm intentaba demostrar que ella estaba manipulando a los demás, Jessica encontraba nuevas formas de complicarle la vida. Esa dinámica convirtió sus encuentros en algunos de los momentos más curiosos de las últimas temporadas.

Captura de pantalla

Por otra parte, Reese también terminaba involucrado en sus planes. La facilidad con la que Jessica podía engañar a los dos hermanos ayudó a que el personaje destacara a pesar de aparecer solamente en unos cuantos capítulos.

¿En qué episodios apareció Hayden Panettiere?

La primera participación de Hayden Panettiere en Malcolm el de en medio ocurrió durante la cuarta temporada. Después regresó en la sexta y tuvo dos apariciones más en la séptima, la última de la serie.

Estos son los cuatro episodios en los que interpretó a Jessica:

“Stereo Store” — temporada 4

“Pearl Harbor” — temporada 6

“Jessica Stays Over” — temporada 7

“Secret Boyfriend” — temporada 7

Así consiguió Hayden Panettiere el papel de Jessica

Bryan Cranston, actor encargado de interpretar a Hal, fue una figura importante para que Hayden Panettiere se quedara con el personaje. Además de actuar en la serie, Cranston dirigió “Stereo Store”, episodio en el que Jessica fue presentada.

En un principio, el actor consideró que Panettiere no parecía la opción más evidente para darle vida a la adolescente. A pesar de esa primera impresión, decidió ofrecerle una oportunidad y trabajar junto con ella en la construcción del personaje.

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Cuando obtuvo el papel, Hayden tenía 14 años. La experiencia resultó importante para su carrera porque le permitió mostrar una faceta más cómica y diferente de los trabajos que había realizado hasta ese momento.

Con el paso de los años, la actriz sumó personajes reconocidos en cine y televisión, pero Jessica permanece como una de esas apariciones que los admiradores de Malcolm el de en medio recuerdan por su personalidad y por los problemas que provocaba cada vez que llegaba a la casa de Malcolm.