Familia de Hayden Panettiere comparte emotivo mensaje tras su muerte

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto, apenas cinco días antes de cumplir 37 años. Tras confirmarse el fallecimiento de la actriz de Heroes, Nashville y Triunfos robados, su familia rompió el silencio y compartió un mensaje para despedirla y recordar el cariño que transmitió dentro y fuera de la pantalla.

Su padre, Skip Panettiere, fue quien se pronunció públicamente sobre la pérdida mediante un comunicado enviado a la revista People.

Instagram: Hayden Panettiere

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, expresó.

Además de confirmar la noticia, el padre de la actriz habló sobre la personalidad de su hija y el impacto que tuvo en las personas que siguieron su carrera.

Foto: Captura de video

“Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”.

El mensaje se dio a conocer pocas horas después de que las autoridades atendieran una emergencia en Greenville, Carolina del Sur, donde la actriz fue encontrada inconsciente.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Hayden Panettiere?

De acuerdo con la información preliminar, alrededor de la 1:50 de la tarde del 16 de agosto, la policía y los servicios de emergencia recibieron una llamada al 911 realizada por un conocido de Hayden Panettiere.

Instagram: Hayden Panettiere

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, intentaron auxiliarla, pero ya no fue posible salvarla.

“A su llegada, se le brindó asistencia médica”, dijo un portavoz del Departamento de Policía de Greenville en un comunicado obtenido por People el 17 de agosto, “sin embargo, el individuo, posteriormente identificado como Hayden Panettiere, fue declarado muerto en el lugar”.

Hasta el momento señalado en el reporte, la causa de su fallecimiento no había sido revelada. Sin embargo, las primeras investigaciones indicaron que no se encontraron pistas que apuntaran a algún crimen.

Hayden Panettiere habló de sus problemas de adicción

Durante varios años, la actriz compartió públicamente los problemas personales que enfrentó, entre ellos su adicción a los opiáceos y al alcohol. En una entrevista con People, reconoció que atravesó una etapa complicada cuando se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera.

“Estaba en la cima del mundo y lo arruiné. Pensaba que había tocado fondo, pero entonces se abre esa puerta trampa”.

Foto: Instagram haydenpanettiere

A pesar de las dificultades, Hayden Panettiere explicó que trabajó en su recuperación y aprendió a mirar su pasado.

“Me esforcé mucho en mi desarrollo personal y tuve que estar dispuesta a ser increíblemente honesta”, añadió. “Hubo muchos altibajos, pero no me arrepiento ni siquiera de las cosas más desagradables que me han sucedido”.

A principios de 2026, la actriz publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, libro en el que abordó diferentes etapas de su vida. En la que habría sido su última entrevista, concedida a Dear Momé, habló sobre el proceso personal que continuaba atravesando.

“Estoy en constante evolución, como todos. Vivo el día a día. Estoy trabajando en ello y estoy haciendo lo mejor que puedo”.

Foto: X @shanghaidaily

¿Quiénes sobreviven a Hayden Panettiere?

La actriz dejó a su hija Kaya Evdokia Klitschko, de 11 años, nacida de su relación con su exprometido Wladimir Klitschko. Desde 2018, el exboxeador tiene la custodia total de la menor.

También le sobreviven sus padres, quienes ahora enfrentan una nueva pérdida familiar. En 2023 murió Jansen Panettiere, hermano menor de Hayden, a los 28 años debido a complicaciones en la válvula aórtica relacionadas con el síndrome de cardiomegalia.

Instagram: Hayden Panettiere

Tiempo después de aquella tragedia, la actriz explicó lo difícil que había sido continuar con su vida sin su único hermano.