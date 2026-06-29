Alejandro Fernández revela que padece depresión y ansiedad; "es súper serio"

Alejandro Fernández es uno de los cantantes más importantes de nuestro país y aunque en las últimas semanas lo hemos visto teniendo mucho éxito, recientemente confesó ante algunos medios de comunicación que padece depresión y ansiedad.

Con estas declaraciones, “El Potrillo” también dejó entre ver que, aunque parece tener una vida llena de éxito, también tiene problemas de salud mental, los cuales ha atendido con los especialistas correspondientes.

Foto: Instagram alexoficial

“De repente sufro mucho de depresiones y ansiedades, pero creo que debe ser normal. Con doctores, médicos y haciéndoles caso a lo que me dicen y sí es súper serio. Si sientes esa necesidad que no les dé pena, que se quiten ese tabú porque es algo que sufrimos”.

Alejandro Fernández aclara si está dispuesto a casarse de nuevo

En la misma entrevista, Alejandro Fernández fue cuestionado sobre si en algún momento llegará de nuevo al altar, en esta ocasión su novia Karla Laveaga, con quien lleva más de diez años juntos.

Además, mencionó que en caso de casarse, su anterior matrimonio está anulado.

Karla Laveaga lidera la dirección creativa del proyecto. IG

“Una ceremonia, la familia, mis hijos y algo chiquito. Ya está anulado (su matrimonio con América Guinart)”.

Por otra parte, respondió si en algún momento agrandar la familia y tener más hijos al lado de su novia, por lo que contestó lo siguiente:

“No sé, eso estamos en pláticas, pero no me veo regresando a cambiar pañales, mamilas y biberones”.

Alejandro Fernández sorprendido por el público que fue a su concierto gratuito

Hace unos días, como parte de los eventos del Mundial 2026, Alejandro Fernández dio un concierto gratuito en La Minerva, en Guadalajara. Este evento logró reunir a más de 300 mil personas, algo que sorprendió al cantante.

Alejandro Fernández en La Minerva. Especial