La boda de Taylor Swift y Travis Kelce es uno de los eventos más esperados por sus seguidores, pero la pareja ha mantenido en privado los detalles de la ceremonia.

En los últimos días, diversos medios estadounidenses aseguraron que el enlace podría celebrarse el 3 de julio en Nueva York, una versión que comenzó a circular tras conocerse permisos para realizar cierres parciales de calles cerca del Madison Square Garden.

Hasta ahora, Taylor Swift y Travis Kelce NO han confirmado que esa sea la fecha ni el lugar donde se casarán. Toda la información publicada proviene de reportes de la prensa estadounidense y no existe un anuncio oficial por parte de la pareja.

¿Taylor Swift cerrará el Madison Square Garden y varias calles de Nueva York por su boda con Travis Kelce? IG taylorswift

Los rumores sobre la fecha de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Las especulaciones comenzaron después de que The New York Times informara sobre una solicitud presentada ante la Oficina de Actividades en la Vía Pública de Nueva York.

El documento contempla la instalación de estructuras temporales y restricciones de acceso alrededor del Madison Square Garden entre el 2 y el 4 de julio, además de un evento con una asistencia estimada de entre 500 y 999 personas.

Aunque los permisos no mencionan a Taylor Swift ni a Travis Kelce, distintos medios estadounidenses relacionaron las fechas con la posible boda de la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado que el evento corresponda a la pareja.

¿Taylor Swift cerrará el Madison Square Garden y varias calles de Nueva York por su boda con Travis Kelce? IG killatrav

Lo que han publicado los medios estadounidenses sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Además de los permisos, otros medios especializados en entretenimiento han difundido información sobre los supuestos preparativos.

Page Six aseguró que el Madison Square Garden habría reservado parte de su agenda para un evento privado de gran escala. También existen versiones que indican que hoteles cercanos recibieron reservaciones relacionadas con familiares, amigos y personas cercanas a la pareja.

Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por Taylor Swift, Travis Kelce o sus representantes.

Incluso existen diferencias entre los reportes. Algunos medios sostienen que tanto la ceremonia como la recepción se realizarían dentro del Madison Square Garden, mientras que otros aseguran que la pareja celebraría primero una ceremonia privada en otro lugar y posteriormente organizaría una fiesta en el recinto neoyorquino.

Por ahora, todo forma parte de versiones publicadas por la prensa estadounidense.

¿Taylor Swift cerrará el Madison Square Garden y varias calles de Nueva York por su boda con Travis Kelce? IG killatrav

¿Quiénes serían los posibles invitados para la boda?

La posible lista de invitados también ha generado expectativa.

Entre los nombres que distintos medios estadounidenses mencionan aparecen Selena Gomez, Gigi Hadid, Ed Sheeran, las integrantes de HAIM, Zoë Kravitz y Suki Waterhouse, todos ellos amigos cercanos de Taylor Swift.

En el ámbito deportivo también se habla de la posible asistencia de Patrick Mahomes, Jason Kelce y el entrenador Andy Reid, quienes forman parte del círculo cercano del ala cerrada de los Chiefs.

Otro nombre que ha llamado la atención es el de Blake Lively. Algunos medios aseguran que la actriz habría recibido una invitación, mientras que otros sostienen que su asistencia todavía no está definida.

Al igual que el resto de la información relacionada con la boda, estas listas tampoco han sido confirmadas oficialmente.

¿Taylor Swift cerrará el Madison Square Garden y varias calles de Nueva York por su boda con Travis Kelce? IG killatrav

Taylor Swift y Travis Kelce mantienen en privado los detalles de su boda

Desde que hicieron pública su relación en 2023, Taylor Swift y Travis Kelce han procurado mantener algunos aspectos de su vida personal fuera del foco mediático.

Aunque en distintos momentos se ha hablado de un compromiso y de los preparativos para su boda, la pareja no ha revelado públicamente cuándo ni dónde celebrará la ceremonia.