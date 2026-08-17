"Miranda no es la villana": Melissa Campbell reinventa Papá por siempre con perspectiva femenina

En el mundo de la comedia romántica y familiar hay una historia que se quedó en los corazones de aquellos que la conocieron desde que llegó a la pantalla grande en 1994. La cinta Mrs. Doubtfire –conocida en México como Papá por siempre– reafirmó a Robin Williams y Sally Field como todo aquello que un actor debe tener para transmitir mensajes, valores y risas en un personaje.

25 años después del estreno de la película, y habiendo llegado a más de tres generaciones, la historia de la familia Hillard y cómo enfrentaron un divorcio se estrenó en Broadway. Hoy, Melissa Campbell hace el papel de Miranda Hillard en el musical Papá por siempre, el mismo personaje que Sally Field hiciera famoso en los años 90.

“Es un placer interpretar a una madre, especialmente junto a los maravillosos niños con los que comparto escenario. La maternidad es una parte fundamental de la identidad de Miranda, y mi relación con esos niños ha contribuido a definir qué clase de madre es ella. Mi versión es una mezcla de calidez, seguridad, responsabilidad y, sobre todo, sentido del humor. La interpretación de Miranda que hizo Sally Field es icónica; me inspiré en ella, pero intenté no imitarla. Ella logró un equilibrio perfecto frente al Daniel / Mrs. Doubtfire de Robin Williams, y yo he tratado de encontrar mi propio equilibrio ideal junto a la maravillosa interpretación del protagonista Craig Allen Smith”, compartió Melissa en entrevista con Excélsior.

Melissa ha intentado aportar a Miranda la mayor cantidad posible de perspectiva femenina, ya que considera que mucha gente que ha visto la película se ha quedado con la impresión de que Miranda es una especie de villana de la historia, que es quien provoca el conflicto y que es una mujer algo dura.

DASDASDASD Joan Marcus

Lo que he intentado hacer con el musical —y con este papel— es mostrar que las decisiones de Miranda no se tomaron a la ligera, que ella hace todo lo posible por cuidar de su familia y por hacer lo mejor para sí misma y para Daniel, ya que fingir en un matrimonio y forzar una relación no beneficia a nadie.

Así que, con Miranda, realmente intento demostrar que una mujer puede ser mucho más que solo una madre, una empresaria o una cara bonita; Miranda es todo eso y más. Me ha encantado retomar algunos de los rasgos que Sally Field aportó al personaje e intentar adoptarlos sin copiar lo que ella hizo; soy una persona distinta: yo soy yo y ella es ella. Quiero aportar honestidad al papel y compartir esa perspectiva femenina de lo que significa ser una mujer polifacética”, agregó.

Melissa, quien ha estado en los escenarios teatrales desde que tenía nueve años, disfruta cada momento que le da vida a un personaje, sobre todo cuando son figuras poderosas como Carole King y Julie Jordan, mujeres que luchan por sus ideales y convicciones. Y no es una casualidad, porque la actriz se sabe una mujer muy segura de sí misma y muy centrada en su carrera, la cual equilibra para darle la importancia que se merece su entorno, las personas que la rodean.

“Para mí es fundamental que mis amigos, mi pareja y mi familia estén felices y sanos. He tenido que encontrar un equilibrio a la hora de elegir: decidir qué es lo mejor para mí frente a lo que es mejor para mis seres queridos, y viceversa. Por eso creo que esa lucha a la hora de tomar decisiones es muy parecida en mi vida y en la de Miranda.

“He interpretado a mujeres increíbles sobre el escenario, y cada una de ellas posee fuerza y belleza a su manera. El denominador común es mantener una relación complicada con un hombre, y Miranda no es una excepción. Es muy gratificante interpretar a una mujer con tantos matices: madre, diseñadora de moda y mujer que inicia una nueva relación.

En papeles anteriores he encarnado a mujeres en plena etapa de maduración y autodescubrimiento, pero Miranda tiene muy claro quién es y qué necesita; ahora está aprendiendo a equilibrar el cuidado de sí misma con las necesidades de su familia”, explicó.

Papá por siempre no sólo es una comedia, también es una manera de ver lo que vive una familia que se encuentra en medio de un proceso de divorcio, pero no pensado como una batalla campal entre los padres, sino como una búsqueda en la que todos los integrantes pueden obtener lo mejor de una situación así.

Alanis Sophia (Lydia Hillard), Melissa Campbell (Miranda Hillard), Chance Challen (Daniel Hillard) y Vivian Atencio (Natalie Hillard). Joan Marcus

“No abundan las historias que ofrezcan una visión realista de lo que implica un divorcio. Ha sido algo realmente especial compartir una historia que aborda un tema tan difícil y trata sobre una familia que debe atravesar esta dura experiencia, pero que, a fin de cuentas, logra encontrar el amor en medio de todo ello y sacar lo mejor de sus errores y de esas decisiones complicadas, y todo esto entre risas.

“El público, donde se presenta, la encuentra absolutamente divertidísima; además se llevan consigo algo propio al verse reflejados en la familia Hillard y sentirse identificados con ella. Es, por tanto, una historia muy especial, y me siento muy afortunada de poder contarla”, dijo Melissa.