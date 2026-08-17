El contador / 17 de agosto de 2026

1. La cementera Moctezuma, que dirige José María Barroso, quiere acabar con las llantas abandonadas, a través del Centro Estatal de Economía Circular para la transformación de llantas, desarrollado en conjunto por el gobierno de Morelos, con una inversión de 30 millones de pesos. Resulta que, en sus primeros cuatro meses de operación, el centro ha transformado más de 90 mil neumáticos viejos en combustible alterno para la industria cementera, evitando la emisión de mil 500 toneladas de CO2 a la atmósfera. Se trata de un modelo que busca mitigar un grave problema, pues de los 40 millones de llantas desechadas al año, sólo 10% se recicla adecuadamente y el resto termina contaminando el agua y el suelo.

2. Nuevo León es uno de los principales motores industriales del país y, en este entorno, el cumplimiento de las normas técnicas, ambientales y de calidad representa un elemento clave para mantener su competitividad. Aquí, la Entidad Mexicana de Acreditación, presidida por Raúl Tornel y Cruz, mantiene las Jornadas de Normas y Acreditación para acercar estos temas a los sectores productivos, siendo la próxima el 20 de agosto en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción estatal, que preside Rodrigo Garza. Las normas no sólo establecen requisitos para procesos, sistemas y actividades, su aplicación permite prevenir riesgos, proteger a los animales y contribuir al cuidado del medio ambiente.

3. México, cuya Secretaría de Turismo está a cargo de Josefina Rodríguez, fortalecerá su promoción internacional durante el segundo semestre con la asistencia a siete ferias en París, Tokio, Buenos Aires, Italia, Las Vegas, Londres y Barcelona. La buena noticia será que, en el caso de IFTM Top Resa de París, México asistirá para anunciar que aceptó la invitación de la organización de ese evento para ser el País Invitado en la edición de 2027. México repetirá la fórmula que llevó a cabo en la Fitur en España para llevar la oferta de los 32 estados de la República, tener el pabellón más grande y acudir con decenas de turoperadores. También buscará hacer muestras gastronómicas y culturales fuera del recinto ferial.

4. La Arizona State University, que tiene como director ejecutivo de las escuelas de ingeniería a Jeffrey Goss, recibió a una delegación del gobierno de Coahuila para construir una estrategia para la industria de semiconductores. La delegación estuvo integrada, entre otros, por Luis Eduardo Olivares, secretario de Economía local, y Emanuel Garza, titular de Educación de la entidad. El encuentro se centró en el desarrollo de la fuerza laboral, la competitividad económica y la planeación del ecosistema de semiconductores. Además, la ASU desarrolló un estudio de prefactibilidad sobre semiconductores para la entidad, en el cual se evaluaron las capacidades industriales y ventajas competitivas.