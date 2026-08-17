Diciendo y haciendo

Andrés Manuel López Obrador usaba a los líderes de iniciativa privada como extras en actos que sólo alimentaban su ego y que jamás, o casi nunca, se convertían en acciones concretas para propiciar el crecimiento de la economía. El resultado fue que durante el sexenio pasado el país creció 0.8% promedio anual, la inversión cayó, así como la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.

La presidenta Claudia Sheinbaum prefiere acciones que, como señala José Medina Mora, presidente del CCE, permitirán que la inversión privada crezca en 3 mil 500 millones de dólares. Es momento de poner más atención a la inversión local que a la extranjera.

REMATE ESPERADO

Antes de 60 días la FAA de Estados Unidos, que dirige Bryan Bedford, dará a conocer su reporte sobre la seguridad aérea y si se mantiene la Categoría 1 de aviación. Esta calificación permite a las empresas nacionales que se abran vuelos y/o cambien equipos que hacen operaciones entre México y Estados Unidos, lo que implica mayores costos para las empresas y menor oferta para los consumidores.

La ocasión pasada, que se perdió, el incremento de los precios fue de dos dígitos e implicó graves problemas para la salud financiera de las empresas. En aquella ocasión los funcionarios de la SICT tuvieron muchas complicaciones por los caprichos de Andrés Manuel López Obrador, que no sólo retrasaron el regreso a la Categoría 1, sino que dificultaron el trabajo de la dependencia que encabezaba Jorge Nuño.

A diferencia de la ocasión anterior, la posición de la AFAC, que dirige Emilio Avendaño, fue la de colaboración total con el equipo de Estados Unidos y con la intención de mantener la categoría con argumentos técnicos y no con posiciones políticas.

Hay quienes han considerado que esta revisión es el paso previo a la cancelación, pero no parece que sea inminente y, si se tuviera que aventurar un pronóstico, no parece que se vaya a dar en esta ocasión; sin embargo, habrá que estar pendientes. Puesto que sí hay algunos temas, como el control de tránsito aéreo, en el que se debe poner especial atención.

REMATE COMUNICATIVO

La política de comunicación que ha seguido Edgar Amador en la Secretaría de Hacienda es correcta. Ante versiones que no les parecen correctas o apegadas a los datos, ofrecen públicamente explicaciones. En los últimos días ha crecido una versión según la cual el SAT, que encabeza Antonio Martínez Dagnino, estaría presionando a grandes empresas y, en particular, a las extranjeras con revisiones fiscales.

Hacienda señaló cuál es su plan de trabajo, así como la forma en la que se realizan las revisiones fiscales, lo que poco o nada tiene que ver con la versión que se ha esparcido entre algunos círculos. Quienes gustan de ver conspiraciones dicen que esta versión tiene su origen en una guerra en contra de la auditora general de grandes contribuyentes.

REMATE ABSURDO

BBB, propiedad de Anthony Hatoum, está haciendo un experimento que el Padre del Análisis Superior califica como absurdo. En algunas de sus tiendas no van a recibir pagos electrónicos, lo que no únicamente es más caro para ellos, no atrae clientes nuevos y va en contra del sentido común. En la medida que se instrumenten los pagos digitales de una mejor manera, la calidad de vida de la población mejorará. El uso de dinero efectivo es ineficiente, entre otras cosas, porque condena a las personas a no tener acceso al sistema financiero. El experimento de BBB deja de manifiesto el pobre papel que ha realizado la ABM, presidida por Emilio Romano, para promover los pagos digitales.

REMATE DUDOSO

El IMSS Bienestar tenía que reponer el fallo que había dado en favor de Sylcom y Laumir porque así lo había ordenado desde marzo su OIC; sin embargo, no lo hizo, lo que abre una gran cantidad de sospechas sobre la actuación de algunos miembros del equipo encabezado por Alejandro Svarch, quien ha tenido que luchar contra grupos que buscan beneficiar a gente como José Juan Reyes Domínguez, quien durante mucho tiempo ha capturado licitaciones a través de diversas marcas comerciales que simulan competencia.

REMATE RECONOCIDO

Enrique de la Madrid es un hombre que ha construido una gran carrera profesional, tanto en el sector público como en el privado (tuvo un muy destacado paso por la banca), que lo coloca en una posición muy diferente a quienes no han nacido en esas circunstancias. En los próximos días, De la Madrid arrancará una carrera en los medios de comunicación en la que, sin lugar a ninguna duda, el PAS está seguro que tendrá un gran éxito, como todo lo que ha emprendido en su vida.

Su nuevo programa tiene mucho que ver con lo que ha sido su divisa en la vida, buscar la máxima prosperidad para los mexicanos.