Giri vence a Van Foreest en duelo de neerlandeses

En atractivo choque de GMs neerlandeses, Anish Giki, con ilustrativo juego posicional derrota a Jorden Van Foreest durante la R-6 del GCT, XIII Copa Sinquefield. El resto de los juegos, tablas sin que se modifique la clasificación general con Wesley So, líder con 4 puntos y a 1/2 punto Caruana, Vachier, Keymer y Pragg.

Blancas: Anish Giri, Países Bajos, 2,784.

Negras: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,728.

Defensa India de Dama, Línea principal, E17.

R-6, GCT, XIII Copa Sinquefield, Saint Louis, 16–06-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 Un movimiento natural: disputar la gran diagonal blanca bajo la perspectiva de que las negras jueguen Ab7. La casilla e4 juega un importante papel. El primer jugador ha retrasado Cc3 para evitar la construcción de la la super-estudiada Nimzo-India. Es cuestión de preferencias, hay otro punto, las blancas también podrían mover 4.a3 con el fin de jugar Cc3 y disputar la casilla e4. 4.g3 Ab7 Partida Max Euwe 0–1 Paul Keres, Rotterdam, 1939. 5.Ag2 Ae7 Hay varios centenares de juegos magistrales en los que las negras eligen Ab4+ 6.0–0 0–0 7.Te1 a5 8.h4 Las blancas retardan el desarrollo del Cb1–c3. El lance gana espacio y su práctica se ha acentuadodo a raiz de que lo emplea Alpha-Zero. Si jugasen en este momento [8.Cc3 Ce4 9.Dc2 Cxc3 10.bxc3 (10.Dxc3 Ab4 11.Dc2 f5 12.Td1=) 10...d6+=] 8...h6 9.Cc3 Ab4 10.Dc2 Axc3 11.Dxc3 [11.bxc3 Ae4 12.Dd1 Cc6 13.Cd2 Axg2 14.Rxg2=] 11...d6 Siempre hay que tener presente dentro del campo de la estrategia general que si se las blancas abren el centro -observe la partida Euwe-Keres-, el poder de la pareja de alfiles es poderoso. 12.b3 Cbd7 13.Ab2 Ce4 14.Dc2 f5= Van Foreest se ha adueñado de un importante puesto de avanzada. Tiene una sólida estructura aunque e6 de manifiesta débil en teoría. 15.Cd2 Las blancas piden cuentas inmediato a la pieza activa. 15...Cdf6 16.e3 Las negras consolidan la cabeza de playa y mantienen la tensión. Han conseguido ventaja en el medio juego. 16...a4 17.Tad1 Cg4?! Imprecisión de Van Foreest, que lanza el regalo de los dánaos. Los peones negros de flanco de rey posee el perfil de la Holandesa. Acaso por eso fuese mejor activar la dama negra por los escaques blancos, al estilo Capablanca, con 17...De8–+ 18.d5 e5 19.Cxe4 fxe4 20.Axe4 Cxe4 21.Dxe4 Ac8 22.f4 Af5 23.Df3=+ 18.Te2 Las blancas no aceptan el obsequio. Si jugasen f3 para la fourchette: 18.f3? Cxg3 19.fxg4 Axg2 20.Rxg2 axb3 21.axb3 Dxh4 22.Cf3 Dxg4 con juego ganador de las negras. 18...axb3 19.axb3 d5= 20.Cf1 [20.f3 Cxg3–+ 21.Tee1 Dxh4 22.fxg4 fxg4 23.Cf1 Tf5 24.e4 Th5–+] 20...Cgf6= Las negras perdieron tiempo, en el tablero, en su escaramuza. 21.Tee1 g5 Otra imprecisión. Mejor jugar la dama y conectar las torres. Cumplir con el desarrollo de apertura. 22.f3 Cd6 23.hxg5 hxg5 24.c5 Cde8± 25.Ta1 Mejor: Se puede jugar el rompimiento con 25.e4 dxe4 26.fxe4 Axe4 27.Axe4 fxe4 28.d5=. 25...Cg7 26.Txa8 Dxa8 27.Ta1 De8 28.cxb6 cxb6 29.Aa3 Como reminiscencia del estudio de los clásicos. 29...Tf7 30.Ad6 Dd8 31.Ae5 Cge8 32.g4 fxg4 33.Cg3 Dc8 34.Dg6+ Tg7 35.Dd3 gxf3 36.Axf3 g4? [36...Tf7 37.Ah5 Cxh5 38.Cxh5±] 37.Ag2 Tg5? 38.Af4 [38.Ce2 Ch5 39.Db5 Dc6 40.Dxc6 Axc6 41.Cf4+-] 38...Tg7 El remate 39.Ah6 Tc7? 40.Dg6+ Rh8 41.Ag5 Rinden ante la pérdida de la pieza y del juego. 41...Ch7 42.Af4 Cg7 43.Ae5 Rg8 44.Ch5+- 1–0.

Juego memorable, de antología. Invitamos al lector aficionado a presenciar una de las partidas más famosas de la defensa India de Dama, en la que el GM estonio Paul Keres, con las piezas, vence a Max Euwe, ex monarca mundial, brillante pedagogo, con el espectacular sacrificio de 23. …DxTd3 en una demostración de que la actividad de las piezas es de orden superior al material. Es una partida que forma parte de las principales antologías. Se llegó a llamar, por su belleza, La Novena, en alusión a la sinfonía creada por el Júpiter de Bonn.

Match Keres-Euwe +6-5=3 Rotterdam, (9), 05.01.1940. Keres conduce las negras.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Ae7 6.0–0 0–0 7.Cc3 Ce4 8.Dc2 Cxc3 9.Dxc3 d6 10.Dc2 f5 11.Ce1 Dc8 12.e4 Cd7 13.d5 fxe4 14.Dxe4 Cc5 15.De2 Af6 16.Ah3 Te8 17.Ae3 Dd8 18.Axc5 exd5 19.Ae6+ Rh8 20.Td1 dxc5 21.Cg2 d4 22.f4 d3 23.Txd3 Dxd3 24.Dxd3 Ad4+ 25.Tf2 Txe6 26.Rf1 Tae8 27.f5 Te5 28.f6 gxf6 29.Td2 Ac8 30.Cf4 Te3 31.Db1 Tf3+ 32.Rg2 Txf4 33.gxf4 Tg8+ 34.Rf3 Ag4+ 0–1.