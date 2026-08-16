La tercera semana de La Casa de los Famosos México 2026 llegó a su momento definitivo. Después de días marcados por estrategias, diferencias entre los habitantes y una nominación que dejó a siete participantes en riesgo inicialmente, el público decidió quién debía abandonar la competencia.

La placa definitiva estuvo conformada por Flor Vigna, Luis Chaparro, Masad Altamimi, Arantza Ruiz, Memo Schutz y Yanet García, quienes llegaron a la gala de eliminación de este domingo 16 de agosto.

Conforme avanzó la noche, los conductores comenzaron a revelar quiénes habían obtenido los votos suficientes para mantenerse una semana más dentro de la casa.

Finalmente, Aranza Ruiz fue anunciada como la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026.

¿Quién fue el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026?

Arantza Ruiz fue el tercer habitante en abandonar La Casa de los Famosos México 2026.

El resultado se conoció durante los últimos minutos de la gala, cuando Aranza Ruiz y Flor Vigna quedaron frente a la decisión definitiva del público.

Después de varios minutos de tensión, Flor Vigna consiguió regresar con sus compañeros, mientras que Arantza Ruiz quedó fuera de la competencia.

Foto: Facebook La Casa de Los Famosos México

Al enterarse del resultado, Flor Vigna se emocionó junto con sus compañeros y compartió un momento emotivo con Ese Pérez, que hasta beso le dio.

Antes de abandonar definitivamente la casa, Aranza Ruiz se despidió de sus amigos, entre ellos Memo Schultz, de quien confesó que es su favorito para ganar el reality show.

¿Quién fue el primer salvado de la tercera eliminación?

El primer participante en recibir la noticia de que continuaba dentro del reality fue Yanet García

Después de que Galilea Montijo anunciara su nombre, la regiomontana pudo regresar con el resto de los habitantes y fue recibido con aplausos y gritos en La Casa de los Famosos

El orden de salvación quedó de la siguiente manera:

Yanet García Massad Altamimi Luis Chaparro Memo Schutz Flor Vigna Aranza Ruiz

¿Quiénes llegaron al carrusel?

Después de las primeras salvaciones, los participantes que continuaron en riesgo tuvieron que dirigirse al carrusel para conocer la decisión final del público.

Los habitantes que llegaron hasta esta etapa fueron:

Flor Vigna

Aranza Ruiz

Finalmente, las puertas se abrieron para Flor Vigna, quien volvió con sus compañeros, mientras Aranza Ruiz se convirtió oficialmente en el tercer expulsado por votación de la temporada.

Una semana complicada: Moisés recibió 27 puntos en la nominación

La tercera nominación dejó una de las votaciones más contundentes de lo que va de la temporada.

Moisés Peñaloza recibió 27 puntos, después de ser nominado por Ernesto Laguardia, Luis Chaparro, Yahir, Flor Vigna, Masad Altamimi, Ese Pérez, Memo Schutz, Brianda Deyanara, Yanet García y Arantza Ruiz.

Detrás de él quedaron:

Flor Vigna, con 11 puntos.

Luis Chaparro, con 10 puntos.

Masad Altamimi, con 7 puntos.

Arantza Ruiz, con 5 puntos.

Memo Schutz, con 5 puntos.

Yanet García, con 5 puntos.

La nominación también tuvo una dinámica especial que modificó la manera habitual en la que los habitantes distribuían sus puntos, lo que terminó por conformar una de las placas más numerosas hasta ahora.

Sin embargo, pese a haber recibido la mayor cantidad de puntos, Moisés logró cambiar su destino antes de la gala del domingo.

Moisés ganó la salvación y salió de la placa

La placa originalmente tenía siete habitantes, pero durante la gala del viernes Moisés Peñaloza se enfrentó a Brianda Deyanara y Gema Garoa por el poder de salvación.

Moisés consiguió ganar la dinámica y, al encontrarse nominado, decidió utilizar el beneficio para salvarse a sí mismo.

Su decisión dejó fuera de peligro al actor y provocó que solamente seis habitantes llegaran a la votación definitiva del público:

Flor Vigna

Luis Chaparro

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Memo Schutz

Yanet García

Las diferencias dentro de la casa comienzan a pesar

La tercera semana también dejó más claras algunas de las divisiones entre los habitantes.

Las nominaciones comenzaron a reflejar no solamente estrategias para debilitar a determinados participantes, sino también conflictos surgidos por la convivencia, la limpieza de la casa y la organización de las tareas.

Flor Vigna, por ejemplo, tuvo varios roces durante la semana después de sentirse señalada por algunos de sus compañeros debido a las labores domésticas.

Luis Chaparro también manifestó sentirse decepcionado después de descubrir algunos de los votos que recibió durante la nominación, mientras que otros habitantes comenzaron a conversar abiertamente sobre las estrategias que podrían utilizar durante las próximas semanas.

Con tres eliminaciones realizadas, las decisiones empiezan a tener un peso mayor, pues cada salida modifica las alianzas y reduce las posibilidades de mantener intactos los grupos que se han formado dentro de la casa.

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos México 2026?

Hasta el momento, los participantes eliminados son:

Mariana Ochoa , primera eliminada (que posteriormente regresó tras la dinámica de El Exilio)

, primera eliminada (que posteriormente regresó tras la dinámica de El Exilio) Ximena Herrera , segunda eliminada.

, segunda eliminada. Aranza Ruiz, tercera eliminada.

Tras la salida de Aranza Ruiz, La Casa de los Famosos México 2026 continuará con una nueva prueba de líder y un cuarto proceso de nominación, donde los habitantes tendrán que volver a definir sus estrategias para evitar convertirse en los próximos en abandonar la competencia.