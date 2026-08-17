Barcelona se arma, Madrid responde y Cristiano se despide

Señoras y señores, de lo que se habla en estos días es de movimientos de jugadores entre Clubes. Uno, muy importante, que al fin se concretó después de la tercera oferta es el de Rodri. Será el fichaje estrella del Barcelona, por cuatro temporadas.

Rodri representa mucho más que un mediocampista de primer nivel. Es la tranquilidad cuando el partido exige calma, personalidad cuando el juego se complica y capacidad para decidir cuando hay dudas.

Llega con algo muy valioso: experiencia al máximo nivel y la mentalidad de campeón. El Barça busca recuperar la figura que históricamente ha sido fundamental para ganar: el futbolista capaz de cambiar un partido y de hacer que todo gire a su alrededor.

El Barcelona volverá a apostar por un futbolista español formado en la filosofía del futbol de posesión y capaz de entender el juego desde una perspectiva que va mucho más allá de recuperar balones.

Otro que también está con un pie en el equipo Blaugrana es João Cancelo. El portugués conoce el vestuario, la exigencia del club y, sobre todo, una idea de juego en la que se siente cómodo.

Cancelo ha dicho que su prioridad es regresar al Barcelona y eso ha sido determinante para facilitar su salida del Al Hilal. El club saudí pidió una fuerte cantidad por João pero, al final, ambas partes acordaron la rescisión de su contrato. El Barça recuperará a un futbolista que es de casa y que todavía tiene mucho que dar. Cancelo deberá aprovechar esta oportunidad para destacar y consolidarse.

Unos llegan y otros se van. Ferran Torres cierra su etapa en el Barcelona y comienza una nueva aventura en París. Su fichaje con el PSG será el reencuentro con Luis Enrique, fundamental en su carrera.

El delantero llega al PSG con un contrato por 50 millones de euros y con una vigencia hasta el 2031. Es una apuesta importante por un futbolista que en Barcelona nunca terminó de convertirse en la figura que todos esperaban. En el Club parisino contará con el apoyo de un entrenador que conoce muy bien sus virtudes y defectos. Luis Enrique ya lo dirigió en la selección española y ahora le dará confianza para sacar su máximo potencial.

Armando Hormiga González podría estar ante uno de los momentos que impulsan una carrera. El delantero de Chivas ha despertado el interés del Olympiakos, que ya presentó una propuesta formal por el jugador mexicano.

Lo mejor para la Hormiga González sería dejar Chivas. El Olympiacos puede parecer poca cosa, sin embargo, llegar al futbol europeo representa una alternativa importante para su crecimiento y para brincar a ligas de mayor relevancia.

El gran obstáculo de la operación es la cláusula de rescisión para clubes extranjeros: 15 millones de dólares.

El verdadero desafío no será llegar a Europa, será conseguir que Europa sea el lugar donde la Hormiga deje de ser promesa y se convierta en realidad.

El Real Madrid goleó al Schalke 04 en partido amistoso. Debutaron Cucurella y Diomande, pero también saltaron al césped alemán Jude Bellingham y Denzel Dumfries.

Mbappé volvió con ganas de destacar, marcó en el minuto 6, generó peligro y dejó claro que esta temporada va a ser protagonista.

Finalizo con la noticia que sacudió al mundo del futbol, esa que nadie quería escuchar: Cristiano Ronaldo prepara su adiós después de 25 años de una carrera legendaria y cuando está a punto de alcanzar los mil goles. Su legado será imposible de igualar. Se va acercando el final de una era y, con ella, el adiós de uno de los más grandes en la historia del deporte más hermoso del planeta.