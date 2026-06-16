Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: alcalde de Nueva York revela por error la fecha

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce es uno de los eventos más esperados este año, sin embargo, hay un verdadero hermetismo en torno a la celebración pues prácticamente no hay ninguna información oficial al respecto.

No obstante, ante la falta de detalles, algo salió a la luz por error. En el marco de una conferencia de prensa, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, brindó más información de la boda y confirmó un rumor relacionado con la fecha en que se celebrará el mediático casamiento.

¿Cuándo será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Taylor Swift y Travis Kelce. Especial

En la charla con medio, Mamdani expresó:

Tengo confianza absoluta en el trabajo del Departamento de policía de Nueva York, como también en el de nuestros aliados estatales, en brindar una experiencia segura. Somos la ciudad más grande de este país. Estamos familiarizados con los grandes eventos”.

Esas palabras no revelaron nada en especial, pero lo que dijo después, terminó por confirmar el rumor sobre la fecha de la boda de Taylor y Travis:

Sabemos que hay eventos que coinciden, como la final de la NBA, también el 4 de julio, y la boda de Taylor Swift. Todo eso sucederá al mismo tiempo y nos entusiasma mucho recibir a todo el mundo aquí”.

El dato revelado dio más fuerza al rumor que ganó popularidad durante los últimos días sobre que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce podría llevarse a cabo el próximo 3 de julio, en el Madison Square Garden.

Frente a esas palabras, un periodista le preguntó a Mamdani había sido invitado a la mencionada boda, pero el Alcalde respondió de buena manera:

No, no. Por mi parte les deseo un casamiento muy feliz, mientras que yo procederé a escuchar “Only the Young” en mi casa y por mi cuenta”.

¿Boda en el mítico Madison Square Garden?

Taylor Swift y Travis Kelce. Especial

De acuerdo con el medio TMZ, Taylor y Travis se casarían en el Madison Square Garden ubicado en Midtown Manhattan, un lugar que, además de ser una representación perfecta de su historia de amor, que combina la música con el deporte, les ofrece privacidad.

El estadio no tiene ventanas y cuenta con un estacionamiento subterráneo a través del cual los invitados podrán ingresar y retirarse sin tener inconvenientes.

Según el mismo medio, la boda sería el viernes 3 de julio y aparentemente tendrá una concurrencia de entre 1,100 y 1,200 personas.

Historia de amor

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó de una manera inesperada en el verano de 2023. Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, asistió a un concierto de The Eras Tour en Kansas City y contó después que intentó acercarse a Swift mediante una pulsera de la amistad con su número de teléfono, aunque no logró entregársela. El comentario se volvió viral y poco después ambos comenzaron a tener contacto privado.

La relación se hizo pública en septiembre de 2023, cuando Taylor Swift apareció en un partido de los Chiefs contra los Chicago Bears y fue vista apoyando a Travis junto a la familia del jugador. Desde entonces, la cantante comenzó a asistir con frecuencia a sus partidos, mientras Kelce la acompañaba en algunos momentos de su gira. La pareja rápidamente llamó la atención mundial por unir dos grandes públicos: los seguidores del pop conocidos como swifties y los aficionados de la NFL.

Con el paso del tiempo, Taylor y Travis mostraron una relación basada en el apoyo mutuo: él acudió a presentaciones de Swift, incluso durante su etapa internacional de The Eras Tour, y ella estuvo presente en momentos importantes de su carrera deportiva.