Taylor Swift tendría una invitada de lujo para cantar en su boda con Travis Kelce; ¿quién es?

Taylor Swift ha llamado la atención en las últimas semanas, ya que muchos aseguran que dentro de unos días se realizaría su boda con Travis Kelce. Es por esto que han comenzado a circular rumores sobre la artista que sería la encargada de poner música a uno de los momentos más importantes de la celebración.

Aunque ni la cantante ni el jugador de futbol americano han confirmado los detalles del enlace, diversos reportes aseguran que la ceremonia se realizaría el próximo 3 de julio. Mientras tanto, medios internacionales y fanáticos siguen atentos a cada pista relacionada con el evento.

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Stevie Nicks sería la cantante invitada a la boda de Taylor Swift

De acuerdo con fuentes consultadas por Rolling Stone, la legendaria Stevie Nicks sería la artista elegida para ofrecer una presentación especial durante la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

La cantante de 78 años es una de las figuras más importantes de la historia del rock. Alcanzó reconocimiento mundial como integrante de Fleetwood Mac, banda con la que participó en discos emblemáticos como Rumours.

Su carrera también ha destacado como solista gracias a canciones como Stand Back. Además, su estilo, su voz y sus composiciones la llevaron a convertirse en la primera mujer en ingresar en dos ocasiones al Rock and Roll Hall of Fame.

La amistad entre Taylor Swift y Stevie Nicks

Más allá de compartir escenario en distintas ocasiones, Taylor Swift y Stevie Nicks han construido una estrecha amistad con el paso de los años.

Una muestra de esa relación ocurrió en 2024, cuando la intérprete de Dreams escribió un poema para la edición en CD de The Tortured Poets Department, uno de los álbumes más recientes de Taylor.

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A esto se suma un detalle que los seguidores de la cantante consideran una posible pista. El pasado 10 de junio, durante un partido de los Knicks, Taylor fue vista usando una playera azul con la frase "Stevie Knicks", un juego de palabras entre el equipo de basquetbol y el nombre de la cantante.

Como es sabido, Taylor Swift suele llamar la atención por incluir referencias y mensajes ocultos antes de anunciar proyectos importantes, por lo que algunos fans creen que ese homenaje podría estar relacionado con la supuesta boda.

¿Qué opina Stevie Nicks sobre la relación de Taylor Swift y Travis Kelce?

La cantante no ha ocultado la admiración que siente por la pareja. En una entrevista con Rolling Stone realizada en 2024 habló sobre el momento personal que vive Taylor y el apoyo que siente hacia su relación.

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"Ella está en un buen momento y creo que tiene un buen hombre", dijo Nicks en la entrevista de 2024. "Espero que se enamoren cada vez más y cabalguen juntos hasta el atardecer".

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron su relación en 2023 y realizaron su primera aparición pública como pareja en septiembre de ese mismo año. Hasta ahora, la información sobre la boda y la posible participación de Stevie Nicks no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los involucrados.